Draper sul suo infortunio: “Se non mi fossi fermato, avrei potuto ritrovarmi con un problema molto serio”

Ritorna in gara dopo l’eliminazione al secondo turno del torneo di Wimbledon contro Marin Cilic e lo stop osservato per recuperare dai problemi fisici che lo hanno costretto a fermarsi. Il britannico Jack Draper, dopo la parentesi del doppio misto, è pronto a tornare in campo e lo farà nella sfida del primo turno degli US Open, torneo in cui difende la semifinale del 2024, contro Federico Agustín Gómez.

Sui problemi accusati durante la stagione in erba: “Ho iniziato ad avvertire dolore a metà dello swing sulla terra battuta, una sorta di blocco al braccio quando colpivo di dritto e servivo. La situazione è gradualmente peggiorata e, sullo swing sull’erba, mi ha dato davvero fastidio. Non sapevo cosa mi stesse succedendo, quindi dopo Wimbledon mi sono sottoposto a diversi esami”.

“Quello che avevo erano lividi sull’omero del braccio sinistro. Mi hanno detto che se avessi continuato a giocare così, avrei potuto avere problemi molto, molto seri. Non è stato facile, ma è stato positivo per me prendermi un po’ di riposo, e ho potuto fare molte cose. Non ho servito per un mese, e dopo due settimane e mezzo colpivo già la palla nella zona di difesa. Ho gradualmente aumentato i carichi. So che è un infortunio complicato che richiede tempo per guarire, ma non rallenterò di un millimetro quando sarò in gara“.

Sul livello superiore di Sinner e Alcaraz rispetto agli altri: “Ovviamente, il loro livello è superiore a quello degli altri in questo momento; sono di gran lunga i più costanti al mondo. Quello che hanno fatto negli ultimi mesi è molto motivante per tutti noi, perché non vogliamo sentirci così dominati da loro. Sono contento di come stanno andando; sono entrambi bravi ragazzi, ma detesto la sensazione di lasciarli fare quello che vogliono. Voglio migliorare per raggiungere il loro livello“.