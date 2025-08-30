Dove vedere in tv Italia-Germania oggi, FIPAV Cup volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi, sabato 30 agosto, secondo incontro della Nazionale italiana di volley impegnata nel torneo internazionale FIPAV Cup Men Elite 2025. Al PalaVela di Torino gli azzurri affronteranno la Germania, dopo aver sconfitto ieri all’esordio la Turchia col punteggio di 3-1: 25-19, 31-29, 19-25, 25-16 i parziali.

Una formazione rimaneggiata quella di Fefè De Giorgi, in considerazione degli infortuni di Daniele Lavia, Giovanni Gargiulo e di Yuri Romanò. In compenso il CT ha potuto avere a propria disposizione il centrale Roberto Russo, all’esordio stagionale in maglia azzurra in un torneo ufficiale.

Il coach italiano, viste le indisponibilità citate, ha testato ieri nella sfida contro i turchi delle soluzioni di gioco alternative: la diagonale composta da Sbertoli-Rychlicki, Michieletto e Porro schiacciatori, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Da capire se quest’idea sarà riproposta da De Giorgi nella sfida odierna contro i tedeschi, vittoriosi nel loro primo match contro l’Olanda 3-0 (25-17, 25-20, 25-12).

La partita tra Italia e Germania, valida per il torneo internazionale FIPAV Cup Men Elite 2025, andrà in scena quest’oggi a partire dalle ore 20.30 al PalaVela di Torino. La diretta televisiva sarà garantita da RaiSport HD; in diretta streaming su RaiPlay e su Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

ITALIA-GERMANIA FIPAV CUP 2025 OGGI

Sabato 30 agosto

Ore 20.30 Italia vs Germania al PalaVela di Torino – Diretta tv su RaiSport HD

Diretta testuale: OA Sport