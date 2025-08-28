Basket
Prima sorpresa agli Europei di basket: la Georgia affonda la Spagna! Parte bene Israele
Nelle due partite odierne delle ore 14.00 degli Europei senior 2025 di basket arrivano la vittoria della Georgia sulla Spagna, battuta con il punteggio di 83-69 nel Girone C, quello dell’Italia, ed il successo di Israele sull’Islanda, sconfitta con lo score di 83-71 nel Gruppo D.
Nel match tra Georgia e Spagna l’equilibrio dura in realtà metà incontro: i georgiani chiudono in vantaggio di un possesso pieno il primo quarto, chiuso sul 20-17, mentre gli iberici recuperano un punto nella seconda frazione, arrivando all’intervallo lungo sul -2, con lo score di 35-37. Lo strappo decisivo della Georgia, però, arriva già nel terzo periodo, con il vantaggio che arriva sul +8 con il 57-49, infine nell’ultimo quarto il gap tra le due compagini si dilata ancora, fino al definitivo +14 sull’83-69.
Nella sfida tra Israele ed Islanda il canovaccio è simile all’altro match: nella prima frazione gli israeliani trovano subito due possessi di margine, chiudendo sul 23-19, mantenendo poi intatto il vantaggio all’intervallo lungo, a cui si arriva sul 36-32. Israele torna ad allungare ancora nel terzo periodo, quando il divario con gli avversari tocca il +8 sul 60-52, mentre nell’ultimo quarto gli israeliani chiudono l’incontro con il +12 finale sul punteggio di 83-71.