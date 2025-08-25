BasketSport in tv
Calendario Europei basket 2025: orari dai gironi alla finale, tabellone, tv, streaming
1935-2025. Novant’anni, una lunga storia: quella dei campionati europei di basket maschile. In un certo senso, si va dalla Lettonia alla Lettonia. Fu il Paese baltico il primo a vincere la rassegna nel 1935, è il Paese baltico che ospita un girone (assieme a Katowice, Limassol e Tampere) e la fase finale quest’anno.
Ci sarà il tentativo della Spagna di arrivare al quinto successo continentale, ma ci sono tante variabili che quest’anno sembrano poter agire nell’una o nell’altra direzione. Dei Paesi tuttora esistenti, l’Italia è quello che ha il terzo maggior numero di titoli, con due (è la quinta ricomprendendo anche ciò che più non è). Partecipazione numero 39 per il nostro Paese: solo la Francia ne ha di più, 40. E sarà la prima, da Paese ospitante, per Cipro.
Gli Europei di basket 2025, noti come Eurobasket 2025, si giocheranno da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 205) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2; anche la finale andrà in chiaro ed è al momento programmata su RaiSport. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per vivere al meglio l’evento.
CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025
Girone A a Riga, Lettonia
Mercoledì 27 agosto
Ore 13:45 Cechia-Portogallo
Ore 17:00 Lettonia-Turchia
Ore 20:15 Serbia-Estonia
Venerdì 29 agosto
Ore 13:45 Turchia-Cechia
Ore 17:00 Estonia-Lettonia
Ore 20:15 Portogallo-Serbia
Sabato 30 agosto
Ore 13:45 Cechia-Estonia
Ore 17:00 Lettonia-Serbia
Ore 20:15 Turchia-Portogallo
Lunedì 1° settembre
Ore 13:45 Estonia-Turchia
Ore 17:00 Portogallo-Lettonia
Ore 20:15 Serbia-Cechia
Mercoledì 3 settembre
Ore 13:45 Estonia-Portogallo
Ore 17:00 Cechia-Lettonia
Ore 20:15 Turchia-Serbia
Girone B a Tampere, Finlandia
Mercoledì 27 agosto
Ore 12:30 Gran Bretagna-Lituania
Ore 15:30 Lettonia-Turchia
Ore 19:30 Serbia-Estonia
Venerdì 29 agosto
Ore 12:30 Germania-Svezia
Ore 15:30 Lituania-Montenegro
Ore 19:30 Finlandia-Gran Bretagna
Sabato 30 agosto
Ore 12:30 Lituania-Germania
Ore 15:30 Gran Bretagna-Svezia
Ore 19:30 Montenegro-Finlandia
Lunedì 1° settembre
Ore 12:30 Svezia-Montenegro
Ore 15:30 Germania-Gran Bretagna
Ore 19:30 Finlandia-Lituania
Mercoledì 3 settembre
Ore 12:30 Montenegro-Gran Bretagna
Ore 15:30 Lituania-Svezia
Ore 19:30 Finlandia-Germania
Girone C a Limassol, Cipro
Giovedì 28 agosto
Ore 14:00 Georgia-Spagna
Ore 17:15 Bosnia Erzegovina-Cipro
Ore 20:30 Grecia-Italia
Sabato 30 agosto
Ore 14:00 Italia-Georgia
Ore 17:15 Cipro-Grecia
Ore 20:30 Spagna-Bosnia Erzegovina
Domenica 31 agosto
Ore 14:00 Georgia-Grecia
Ore 17:15 Spagna-Cipro
Ore 20:30 Bosnia Erzegovina-Italia
Martedì 2 settembre
Ore 14:00 Grecia-Bosnia Erzegovina
Ore 17:15 Cipro-Georgia
Ore 20:30 Italia-Spagna
Giovedì 4 settembre
Ore 14:00 Bosnia Erzegovina-Georgia
Ore 17:15 Italia-Cipro
Ore 20:30 Spagna-Grecia
Girone D a Katowice, Polonia
Giovedì 28 agosto
Ore 14:00 Israele-Islanda
Ore 17:00 Belgio-Francia
Ore 20:30 Slovenia-Polonia
Sabato 30 agosto
Ore 14:00 Islanda-Belgio
Ore 17:00 Francia-Slovenia
Ore 20:30 Polonia-Israele
Domenica 31 agosto
Ore 14:00 Slovenia-Belgio
Ore 17:00 Israele-Francia
Ore 20:30 Polonia-Islanda
Martedì 2 settembre
Ore 14:00 Belgio-Israele
Ore 17:00 Islanda-Slovenia
Ore 20:30 Francia-Polonia
Giovedì 4 settembre
Ore 14:00 Francia-Islanda
Ore 17:00 Israele-Slovenia
Ore 20:30 Polonia-Belgio
Venerdì 5 settembre – Giorno di riposo
Ottavi di finale
Sabato 6 settembre
Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45
Game 61 B2-A3
Game 63 A1-B4
Game 65 B1-A4
Game 67 A2-B3
Domenica 7 settembre
Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45
Game 62 C1-D4
Game 64 D2-C3
Game 66 C2-D3
Game 68 D1-C4
Lunedì 8 settembre – Giorno di riposo
Quarti di finale
Martedì 9 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Game 69 W61-W62
Game 70 W63-W64
Mercoledì 10 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Game 71 W65-W66
Game 72 W67-W68
Giovedì 11 settembre – Giorno di riposo
Semifinali
Venerdì 12 settembre
Orari da allocare: 16:00, 20:00
Game 73 W69-W70
Game 74 W71-W72
Sabato 13 settembre – Giorno di riposo
Domenica 14 settembre
Ore 17:00 Finale 3°-4° posto
Ore 20:00 Finale 1°-2° posto
PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2 (Italia), RaiSport (finale; può variare con l’Italia), Sky Sport Uno (201, partite scelte), Sky Sport Basket (205, partite scelte)
Diretta streaming: RaiPlay (Italia, finale), SkyGo, Now (partite scelte), DAZN (tutte le partite)
Diretta Live testuale: OA Sport