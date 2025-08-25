Calendario Europei basket 2025: orari dai gironi alla finale, tabellone, tv, streaming

1935-2025. Novant’anni, una lunga storia: quella dei campionati europei di basket maschile. In un certo senso, si va dalla Lettonia alla Lettonia. Fu il Paese baltico il primo a vincere la rassegna nel 1935, è il Paese baltico che ospita un girone (assieme a Katowice, Limassol e Tampere) e la fase finale quest’anno.

Ci sarà il tentativo della Spagna di arrivare al quinto successo continentale, ma ci sono tante variabili che quest’anno sembrano poter agire nell’una o nell’altra direzione. Dei Paesi tuttora esistenti, l’Italia è quello che ha il terzo maggior numero di titoli, con due (è la quinta ricomprendendo anche ciò che più non è). Partecipazione numero 39 per il nostro Paese: solo la Francia ne ha di più, 40. E sarà la prima, da Paese ospitante, per Cipro.

Gli Europei di basket 2025, noti come Eurobasket 2025, si giocheranno da mercoledì 27 agosto a domenica 14 settembre. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Sky Sport, con Sky Sport Basket (canale 205) come canale di riferimento e passaggi su Sky Sport Uno (201). Le partite dell’Italia saranno trasmesse in chiaro su Rai2; anche la finale andrà in chiaro ed è al momento programmata su RaiSport. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per vivere al meglio l’evento.

CALENDARIO EUROPEI BASKET 2025

Girone A a Riga, Lettonia

Mercoledì 27 agosto

Ore 13:45 Cechia-Portogallo

Ore 17:00 Lettonia-Turchia

Ore 20:15 Serbia-Estonia

Venerdì 29 agosto

Ore 13:45 Turchia-Cechia

Ore 17:00 Estonia-Lettonia

Ore 20:15 Portogallo-Serbia

Sabato 30 agosto

Ore 13:45 Cechia-Estonia

Ore 17:00 Lettonia-Serbia

Ore 20:15 Turchia-Portogallo

Lunedì 1° settembre

Ore 13:45 Estonia-Turchia

Ore 17:00 Portogallo-Lettonia

Ore 20:15 Serbia-Cechia

Mercoledì 3 settembre

Ore 13:45 Estonia-Portogallo

Ore 17:00 Cechia-Lettonia

Ore 20:15 Turchia-Serbia

Girone B a Tampere, Finlandia

Mercoledì 27 agosto

Ore 12:30 Gran Bretagna-Lituania

Ore 15:30 Lettonia-Turchia

Ore 19:30 Serbia-Estonia

Venerdì 29 agosto

Ore 12:30 Germania-Svezia

Ore 15:30 Lituania-Montenegro

Ore 19:30 Finlandia-Gran Bretagna

Sabato 30 agosto

Ore 12:30 Lituania-Germania

Ore 15:30 Gran Bretagna-Svezia

Ore 19:30 Montenegro-Finlandia

Lunedì 1° settembre

Ore 12:30 Svezia-Montenegro

Ore 15:30 Germania-Gran Bretagna

Ore 19:30 Finlandia-Lituania

Mercoledì 3 settembre

Ore 12:30 Montenegro-Gran Bretagna

Ore 15:30 Lituania-Svezia

Ore 19:30 Finlandia-Germania

Girone C a Limassol, Cipro

Giovedì 28 agosto

Ore 14:00 Georgia-Spagna

Ore 17:15 Bosnia Erzegovina-Cipro

Ore 20:30 Grecia-Italia

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Italia-Georgia

Ore 17:15 Cipro-Grecia

Ore 20:30 Spagna-Bosnia Erzegovina

Domenica 31 agosto

Ore 14:00 Georgia-Grecia

Ore 17:15 Spagna-Cipro

Ore 20:30 Bosnia Erzegovina-Italia

Martedì 2 settembre

Ore 14:00 Grecia-Bosnia Erzegovina

Ore 17:15 Cipro-Georgia

Ore 20:30 Italia-Spagna

Giovedì 4 settembre

Ore 14:00 Bosnia Erzegovina-Georgia

Ore 17:15 Italia-Cipro

Ore 20:30 Spagna-Grecia

Girone D a Katowice, Polonia

Giovedì 28 agosto

Ore 14:00 Israele-Islanda

Ore 17:00 Belgio-Francia

Ore 20:30 Slovenia-Polonia

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Islanda-Belgio

Ore 17:00 Francia-Slovenia

Ore 20:30 Polonia-Israele

Domenica 31 agosto

Ore 14:00 Slovenia-Belgio

Ore 17:00 Israele-Francia

Ore 20:30 Polonia-Islanda

Martedì 2 settembre

Ore 14:00 Belgio-Israele

Ore 17:00 Islanda-Slovenia

Ore 20:30 Francia-Polonia

Giovedì 4 settembre

Ore 14:00 Francia-Islanda

Ore 17:00 Israele-Slovenia

Ore 20:30 Polonia-Belgio

Venerdì 5 settembre – Giorno di riposo

Ottavi di finale

Sabato 6 settembre

Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45

Game 61 B2-A3

Game 63 A1-B4

Game 65 B1-A4

Game 67 A2-B3

Domenica 7 settembre

Orari da allocare: 11:00, 14:15, 17:30, 20:45

Game 62 C1-D4

Game 64 D2-C3

Game 66 C2-D3

Game 68 D1-C4

Lunedì 8 settembre – Giorno di riposo

Quarti di finale

Martedì 9 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Game 69 W61-W62

Game 70 W63-W64

Mercoledì 10 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Game 71 W65-W66

Game 72 W67-W68

Giovedì 11 settembre – Giorno di riposo

Semifinali

Venerdì 12 settembre

Orari da allocare: 16:00, 20:00

Game 73 W69-W70

Game 74 W71-W72

Sabato 13 settembre – Giorno di riposo

Domenica 14 settembre

Ore 17:00 Finale 3°-4° posto

Ore 20:00 Finale 1°-2° posto

PROGRAMMA EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (Italia), RaiSport (finale; può variare con l’Italia), Sky Sport Uno (201, partite scelte), Sky Sport Basket (205, partite scelte)

Diretta streaming: RaiPlay (Italia, finale), SkyGo, Now (partite scelte), DAZN (tutte le partite)

Diretta Live testuale: OA Sport