Basket, Francia e Bosnia vincono nettamente i loro match di esordio agli Europei 2025

La seconda giornata degli Europei di basket 2025 ha offerto le prime partite dei Gironi C e D. I match disputati alle ore 14.00 hanno visto la sorprendente Georgia battere la Spagna mentre Israele ha aperto il suo percorso con una vittoria contro l’Islanda. Nel pomeriggio, è invece toccato a Belgio-Francia e Bosnia Erzegovina-Cipro scendere in campo per i primi punti dell’Europeo.

BELGIO-FRANCIA 64-92

Nessun problema per la Francia che batte nettamente il Belgio con il punteggio di 64-92. Transalpini subito incisivi nel finale del primo quarto, con l’allungo firmato da Sarr e Francisco. La grande prestazione di squadra viene alla luce solo nel secondo periodo, totalmente dominato in attacco e difesa. Ismael Bako prova a rispondere prima a l’ex Virtus Jaiteh e poi a Cordinier ma è Nadir Hifi, con cinque punti consecutivi, a risistemare il vantaggio francese sul finire del primo tempo.

Il Belgio ci prova nella ripresa con Hans Vanwijn, miglior marcatore tra i suoi, ma i francesi fanno valere la loro superiorità soprattutto in area. Il parziale di 6-0 per i belgi sul finire del terzo quarto non preoccupa nessuno: +21 Francia a 10 minuti dalla fine e partita blindata. L’ultimo quarto è a senso unico ed il punteggio finale recita 64-92 per i transalpini. La Francia inaugura il suo Europeo nel migliore dei modi, senza un vero leader ma con un’ottima prestazione di squadra.

TOP SCORER Vanwijn 13 pt, Coulibaly 12 pt, Okobo 12 pt, Yabusele 11 pt

BOSNIA ERZEGOVINA-CIPRO 91-64

Nessun problema neanche per la Bosnia che inaugura il suo Europeo con una netta vittoria contro Cipro. Parziale finale di 91-64, in un match fin da subito indirizzato con un parziale di 10-0 in apertura. Nurkic ed Alibegovic fanno valere le loro abilità, nonostante i padroni di casa ciprioti provino a rispondere con Simitzis che firma addirittura il -3. Nel secondo quarto Cipro non segna più ed i bosniaci volano sul +21.

Nel terzo quarto però lo spartito della partita cambia e sono i ciprioti ad essere protagonisti. Il solito Simitzis e Willis JR riportano pian piano sotto la loro nazionale, mentre la Bosnia entra in una crisi che gli vale 0 punti nei 3′ finali della frazione. L’ultimo quarto inizia con i ciprioti a -9 ma Nurkic e Roberson (8 punti consecutivi) riallungano il divario. Cipro cede alla distanza e la partita si chiude sul 91-64.

TOP SCORER Simitzis 22 pt, Nurkic 18 pt, Tigkas 12 pt, Alibegovic 10 pt, Gegic 10 pt