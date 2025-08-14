Dove vedere in tv Errani/Paolini-Stearns/Vondrousova oggi, WTA Cincinnati 2025: orario, programma, streaming

Doppio impegno oggi per Jasmine Paolini, che prima scenderà in campo contro Barbora Krejcikova e poi vestirà i panni della doppista al fianco di Sara Errani, contro l’accoppiata USA-Cechia formata da Peyton Stearns e Marketa Vondrousova.

Non il quarto che ci si aspettava, perché le numero 7 del tabellone erano altre, l’ungherese (eterna) Timea Babos e la brasiliana Luisa Stefani, sconfitte però 6-3 6-3 da questo che è un duo cui il doppio non è poi tanto ignoto, anche se con compagne diverse. Tre finali perse in specialità nella carriera di Vondrousova (una a testa tra 250, 500 e 1000, in quest’ultimo caso a Roma 2021), ancora nessun ultimo atto sul circuito maggiore per Stearns.

Il match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Peyton Stearns e Marketa Vondrousova si giocherà come ultimo sul Grandstand, orientativamente non prima della mezzanotte. Sarà possibile seguire il match in diretta tv in chiaro su SuperTennis, nonché su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-STEARNS/VONDROUSOVA OGGI

Giovedì 14 agosto

Grandstand

Ore 17:00 Doumbia (FRA)/Nakashima (USA)-Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5] – 2° turno doppio ATP

McNally (USA)/Noskova (CZE)-Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [2] – Quarti doppio WTA

NP Ore 21:00 Seidel (GER) [Q]-Gracheva (FRA) [Q] – Ottavi WTA

NP Ore 22:30 Shelton (USA) [5]-Lehecka (CZE) [32] – Ottavi ATP

Errani (ITA)/Paolini (ITA) [1]-Stearns (USA)/Vondrousova (CZE) – Quarti doppio WTA – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e/o Sky Sport Tennis (203) e su SuperTennis

