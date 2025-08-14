A che ora Bronzetti-Gauff oggi, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Lucia Bronzetti e la supersfida: alle 17:00, sul centrale di Cincinnati, Coco Gauff avrà l’italiana come avversaria, e non è una situazione poi così attesa perché c’era stato il periodo difficile da parte della nostra giocatrice.

Brava, però, Lucia a riuscire a riemergere bene: eccellenti le performance contro Kasatkina e Ostapenko, ridotte all’esasperazione col passare dei minuti nei turni precedenti. Ed è anche la fine di una specie di dramma personale, per certi versi e a livello tennistico: stava soffrendo le tante sconfitte e tanto lontana dallo smettere non era. Ora la luce si è riaccesa, e a prescindere da oggi per l’azzurra sarà un viatico importante dal quale ritornare a cavalcare le ambizioni di inizio anno.

Il match tra Lucia Bronzetti e Coco Gauff si giocherà alle ore 17:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv in chiaro su SuperTennis, nonché su Sky Sport Uno (201, fino alle 19:55) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO BRONZETTI-GAUFF OGGI

Giovedì 14 agosto

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Bronzetti (ITA)-Gauff (USA) [2] – Ottavi WTA – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Uno (201)/Tennis (203)

NP Ore 19:00 Paolini (ITA) [7]-Krejcikova (CZE) – Ottavi WTA

NP Ore 21:00 Sinner (ITA) [1]-Auger-Aliassime (CAN) [23] – Quarti ATP

Sessione serale

Ore 1:00 V. Kudermetova-Linette (POL) [31] – Ottavi WTA

NP Ore 2:30 Atmane (FRA) [Q]-Rune (DEN) [7] – Quarti ATP

PROGRAMMA BRONZETTI-GAUFF: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) (tranne 19:55-00:00), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport