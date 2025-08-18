Come funziona il doppio misto agli US Open e quanti soldi si guadagnano: date, orari, tabellone, tv

Il tabellone di doppio misto degli US Open 2025 di tennis si giocherà martedì 19 e mercoledì 20 agosto: ottavi e quarti si giocheranno domani, martedì 19, a partire dalle ore 17.00 italiane, semifinali e finale andranno in scena il giorno successivo, quando però in Italia sarà l‘1.00 di notte di giovedì 21 agosto.

Saranno ai nastri di partenza del torneo una coppia tutta italiana ed altri due azzurri che giocheranno invece con compagni stranieri: Jannik Sinner scenderà in campo con la ceca Katerina Siniakova, Lorenzo Musetti, sarà affiancato dalla statunitense Caty McNally, presenti i campioni in carica Sara Errani ed Andrea Vavassori.

Dagli ottavi alle semifinali i match si giocheranno al meglio dei tre set, con i primi due che si vinceranno a 4 game, da giocare senza i vantaggi, ed il terzo sostituito da un match tiebreak, mentre in finale l’unica variazione rispetto ai turni precedenti sarà l’introduzione dei set classici da vincere a quota 6 game anziché 4.

Turno per turno, tutti i premi, in dollari americani, saranno così distribuiti: 20mila per l’eliminazione al primo turno, 100mila per il passaggio ai quarti, 200mila in caso di approdo in semifinale, 400mila per il passaggio in finale e 1 milione per la vittoria del titolo.

Tutto il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Martedì 19 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 1: JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti

Non prima delle ore 18:00 italiane

Match 2: POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe

A seguire

Match 3: Vincente Match 1 – Vincente Match 2

Non prima delle ore 20:00 italiane

Match 4: USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz

A seguire

Match 5: SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev

A seguire

Match 6: Vincente Match 4 – Vincente Match 5

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 7: ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]

A seguire

Match 8: USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

A seguire

Match 9: Vincente Match 7 – Vincente Match 8

Non prima delle ore 19:30 italiane

Match 10: USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

A seguire

Match 11: CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

A seguire

Match 12: Vincente Match 10 – Vincente Match 11

Mercoledì 20 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dall’1:00 ora italiana di giovedì 21 agosto

Match 13: Vincente Match 3 – Vincente Match 6

A seguire

Match 14: Vincente Match 9 – Vincente Match 12

A seguire

Match 15: Vincente Match 13 – Vincente Match 14

PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.