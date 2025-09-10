Andy Roddick analizza la finale degli US Open: “Alcaraz ha preso spunto da una partita per vincere…”

Andy Roddick è stato tra i tanti appassionanti che ha seguito con interesse la finale degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una partita il cui esito ha sorpreso, per la netta affermazione dello spagnolo sullo score di 6-2 3-6 6-1 6-4. Una prestazione straordinaria di Carlitos che probabilmente anche un po’ sorpreso Jannik, non in grado di trovare le contromisure.

Roddick, sul suo podcast, si è espresso in questi termini: “Per il modo in cui Alcaraz colpiva e variava il gioco, il pensiero è che abbia visto la partita di Sinner a Wimbledon contro Dimitrov. O quantomeno che quel match abbia avuto un impatto. Carlos rilasciava tutta la potenza sulla palla, ma usava anche uno slice corto alla Federer. Mi spiace dirlo, ma la prima di servizio di Alcaraz sta diventando sempre più potente. Sta migliorando molto alla battuta“, ha dichiarato.

L’ex tennista americano ha voluto anche dedicare un pensiero a Sinner: “Il 2025 è stato un anno infernale per Jannik, in cui sono successe tante cose: non dimentichiamolo. Ciò che non dovrebbe essere messo in dubbio è il livello di classe che mostra continuamente quando perde. Dopo questa finale ho ancora più rispetto per entrambi. Forse non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati che siano arrivati loro due a colmare subito il vuoto lasciato dai Big Three e Serena Williams“.

A questo punto, ci si dà appuntamento alla prossima sfida e scopriremo se Jannik saprà trovare il modo per prevalere contro Carlos in quella che si prevede una grande rivalità.