Definito il tabellone di doppio misto agli US Open 2025: presenti Sinner, Alcaraz e Musetti. Montepremi sontuoso

Il tabellone di doppio misto degli US Open 2025 di tennis è stato sorteggiato: diversi i cambiamenti rispetto alle coppie annunciate, come nel caso di Jasmine Paolini, giunta in finale a Cincinnati, che ha preferito cancellare l’impegno a New York. Presenti in casa Italia 4 tennisti: Jannik Sinner, assieme alla ceca Katerina Siniakova, Lorenzo Musetti, con la statunitense Caty McNally, ed i campioni in carica Sara Errani ed Andrea Vavassori.

Lorenzo Musetti, dopo il forfait di Paolini, farà coppia con la statunitense Caty McNally: i due sono inseriti nella parte alta del tabellone e sfideranno all’esordio, previsto per le 17.00 italiane di domani, la nipponica Naomi Osaka ed il transalpino Gael Monfils. La polacca Iga Swiatek ed il norvegese Casper Ruud, coppia numero 3, esordiranno contro gli statunitensi Madison Keys e Frances Tiafoe, poi potrebbero incrociare Musetti

A presidiare la parte alta del tabellone, però, è la coppia numero 1, composta dalla statunitense Jessica Pegula e dal britannico Jack Draper, i quali però esordiranno contro la britannica Emma Raducanu e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Non è finita qui, perché i due nei quarti potrebbero ritrovarsi di fronte i serbi Olga Danilovic e Novak Djokovic, opposti all’esordio ai russi Mirra Andreeva e Daniil Medvedev.

Nella parte bassa del tabellone, invece, sarà tra i protagonisti Jannik Sinner, in coppia con la ceca Katerina Siniakova: esordio contro la svizzera Belinda Bencic ed il tedesco Alexander Zverev attorno alle 21.00 di domani, subito seguito dal match degli eventuali quarti di finale con la coppia vincente del match tra gli statunitensi Taylor Townsend e Ben Shelton e la coppia numero 4 del seeding, composta dalla statunitense Amanda Anisimova ed il danese Holger Rune.

I campioni in carica, gli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, invece, sono stati sorteggiati nell’ultimo spicchio del tabellone ed esordiranno contro la coppia numero 2, formata dalla kazaka Elena Rybakina e dallo statunitense Taylor Fritz. A seguire, per gli azzurri, possibile quarto di finale o contro gli statunitensi Venus Williams e Reilly Opelka, oppure contro la ceca Karolina Muchova ed il russo Andrey Rublev.

I premi, in dollari americani, saranno così distribuiti: 20mila per l’eliminazione al primo turno, 100mila per il passaggio ai quarti, 200mila in caso di approdo in semifinale, 400mila per il passaggio in finale e 1 milione per la vittoria del titolo. I premi citati sono da intendersi per coppia e quindi saranno da dividere tra i componenti: ognuno dei vincitori incasserà mezzo milione di dollari americani.

TABELLONE DOPPIO MISTO US OPEN 2025

USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz

SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev

POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe

JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti

CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]