Sinner/Siniakova-Bencic/Zverev, US Open 2025: orario, programma, tv, streaming
Jannik Sinner affronterà un avvicinamento un po’ diverso dal solito in vista degli US Open 2025, che prenderanno il via domenica 24 agosto. Il n.1 del mondo giocherà insieme alla ceca Katerina Siniakova il torneo di doppio misto in un format diverso da quello classico. Si giocherà martedì 19 e mercoledì 20 agosto (anche se semifinali e finali si giocheranno nella notte italiana tra 20 e 21 agosto) allo USTA Billie Jean King National Tennis Center. Di seguito il tabellone dei presenti:
TABELLONE DOPPIO MISTO US OPEN 2025
USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz
SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev
POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe
JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti
CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev
USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]
USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev
ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]
Il match d’esordio dell’azzurro e della ceca sarà in programma come quinto a partire dalle ore 17.00 italiane contro il duo formato dal tedesco Alexander Zverev e dalla svizzera Belinda Bencic. In caso di successo, Sinner e Siniakova giocheranno a seguire il match dei quarti di finale. Nella giornata seguente, quando in Italia sarà l‘1.00 di notte di giovedì 21 agosto, prenderanno il via semifinali e finale.
Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dei match degli italiani.
SINNER/SINIAKOVA DOPPIO MISTO US OPEN 2025
Martedì 19 agosto
Louis Armstrong Stadium
Dalle ore 17:00 italiane
Match 7: ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]
A seguire
Match 8: USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev
A seguire
Match 9: Vincente Match 7 – Vincente Match 8
Non prima delle ore 19:30 italiane
Match 10: USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]
A seguire
Match 11: CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev
A seguire
Match 12: Vincente Match 10 – Vincente Match 11
PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).
Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, SkyGo e NOW.
Diretta live testuale: OA Sport.