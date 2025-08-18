Chi affronterà Sinner in doppio misto agli US Open: le coppie turno per turno e quando si gioca

Jannik Sinner farà coppia con la ceca Katerina Siniakova nel torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis: domani l’azzurro esordirà al primo turno contro il tedesco Alexander Zverev, che farà coppia con l’elvetica Belinda Bencic, ed in caso di successo dovrà giocare immediatamente dopo contro la coppia vincente del match tra gli statunitensi Taylor Townsend e Ben Shelton e la coppia numero 4 del seeding, composta dalla statunitense Amanda Anisimova ed il danese Holger Rune.

Nel giorno di mercoledì, in caso di ulteriore successo, l’azzurro e la ceca disputeranno la semifinale e la finale a distanza ravvicinata: nel penultimo atto i due potrebbero affrontare anche i campioni in carica Sara Errani ed Andrea Vavassori, inseriti a loro volta nella parte bassa del tabellone, mentre potrebbe esserci soltanto in finale l’incrocio con Lorenzo Musetti, inserito nella parte alta, che giocherà assieme alla statunitense Caty McNally.

Il match d’esordio dell’azzurro e della ceca è previsto domani, martedì 19 agosto, come quinto a partire dalle ore 17.00 italiane, ed in caso di successo Sinner e Siniakova giocheranno subito a seguire il match dei quarti di finale. Nella giornata successiva, quando in Italia sarà l‘1.00 di notte di giovedì 21 agosto, scatteranno semifinali e finale.

I POSSIBILI AVVERSARI TURNO PER TURNO DI SINNER

Ottavi di finale: Belinda Bencic / Alexander Zverev.

Quarti di finale: Taylor Townsend / Ben Shelton oppure Amanda Anisimova / Holger Rune.

Semifinale: Sara Errani / Andrea Vavassori oppure Elena Rybakina / Taylor Fritz.

Finale: Jessica Pegula / Jack Draper oppure Iga Swiatek / Casper Ruud.