Quando gioca Sinner in doppio misto agli US Open: orari 19 agosto, tv, streaming. Due partite in un giorno!

Jannik Sinner, in coppia con la ceca Katerina Siniakova, disputerà il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis, in programma a New York tra domani, martedì 19, e mercoledì 20 agosto: l’azzurro giocherà ottavi ed eventuali quarti domani, mentre gli ultimi due match sono previsti mercoledì.

Il match d’esordio dell’azzurro e della ceca è previsto come quinto a partire dalle ore 17.00 italiane, ed in caso di successo Sinner e Siniakova giocheranno a seguire il match dei quarti di finale. Nella giornata successiva, quando in Italia sarà l‘1.00 di notte di giovedì 21 agosto, scatteranno semifinali e finale.

Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Martedì 19 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 1: JPN N. Osaka / FRA G. Monfils – USA C. McNally / ITA L. Musetti

Non prima delle ore 18:00 italiane

Match 2: POL I. Swiatek [3] / NOR C. Ruud [3] – USA M. Keys / USA F. Tiafoe

A seguire

Match 3: Vincente Match 1 – Vincente Match 2

Non prima delle ore 20:00 italiane

Match 4: USA J. Pegula [1] / GBR J. Draper [1] – GBR E. Raducanu / ESP C. Alcaraz

A seguire

Match 5: SRB O. Danilovic / SRB N. Djokovic – RUS M. Andreeva / RUS D. Medvedev

A seguire

Match 6: Vincente Match 4 – Vincente Match 5

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 17:00 italiane

Match 7: ITA S. Errani / ITA A. Vavassori – KAZ E. Rybakina [2] / USA T. Fritz [2]

A seguire

Match 8: USA V. Williams / USA R. Opelka – CZE K. Muchova / RUS A. Rublev

A seguire

Match 9: Vincente Match 7 – Vincente Match 8

Non prima delle ore 19:30 italiane

Match 10: USA T. Townsend / USA B. Shelton – USA A. Anisimova [4] – DEN H. Rune [4]

A seguire

Match 11: CZE K. Siniakova / ITA J. Sinner – SUI B. Bencic / GER A. Zverev

A seguire

Match 12: Vincente Match 10 – Vincente Match 11

Mercoledì 20 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dall’1:00 ora italiana di giovedì 21 agosto

Match 13: Vincente Match 3 – Vincente Match 6

A seguire

Match 14: Vincente Match 9 – Vincente Match 12

A seguire

Match 15: Vincente Match 13 – Vincente Match 14

PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.