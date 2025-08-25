Seguici su
Canoa

Canoa slalom, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Lubiana e per le finali di Augsburg

Pubblicato

2 minuti fa

il

Giovanni De Gennaro
Giovanni De Gennaro/IPA Agency

Il circuito internazionale della canoa slalom torna in acqua dopo la pausa estiva. La ripartenza propone subito due appuntamenti ravvicinati nei quali bisognerà dare il massimo per arrivare nelle migliori condizioni al gran finale di stagione, i campionati del mondo. La competizione iridata si disputerà dal 1°ottobre al 6 Ottobre in Australia, Penrith è la località prescelta.

Il direttore tecnico Daniele Molmenti ha diramato l’elenco dei convocati per l’ultima tappa di Coppa del Mondo in programma a Lubiana-Tacen(Slovenia) dal 28 al 31 agosto e per le finali in programma la settimana successiva, dal 4 al 7 settembre, ad Augsburg(Germania).

Nel kayak maschile vengono confermati Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, mentre ritorna in gara Marcello Beda. Nel kayak femminile   ci sarà un’assenza di rilievo con la defezione di Stefanie Horn. A difendere i colori azzurri saranno  Lucia Gabriella PISTONI e Chiara Sabattini.

Nella canadese maschile trova nuovamente spazio Paolo Ceccon mentre al suo fianco ci saranno sempre Martino Barzon e Flavio Micozzi. Nella canadese femminile confermata la coppia composta da Marta Bertoncelli ed Elena Borghi. Saranno tre, infine, gli azzurri al via nella specialità del kayak cross: doppio impegno, oltre a quello del kayak individuale, per Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi tra gli uomini e per Chiara Sabattini tra le donne.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE
C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI
C.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDA

KAYAK FEMMINILE
GR. SP. MARINA MILITARE: Lucia Gabriella PISTONI
G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

CANADESE MASCHILE
C.S. CARABINIERI: Paolo CECCON
C.S. AERONAUTICA MILITARE: Martino BARZON
GR. SP. MARINA MILITARE: Flavio MICOZZI

CANADESE FEMMINILE
C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

KAYAK CROSS MASCHILE
C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

KAYAK CROSS FEMMINILE
G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

