Andrea Di Liberto conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Canoa Sprint 2025 all’Idroscalo di Milano! Un risultato straordinario che regala all’Italia la prima medaglia iridata di questa edizione. L’azzurro, nonostante un anno difficile e condizionato da problemi fisici, ha saputo reagire con determinazione e portare a casa un podio di enorme valore. Un argento che vale oro per Di Liberto e che rilancia le ambizioni della squadra azzurra nella rassegna mondiale di Milano. Riviviamo insieme la sua impresa! #AndreaDiLiberto #CanoaSprint #Milano2025 #MondialiCanoa #Azzurri #ItaliaTeam #CanoeSprint #WorldChampionships #SportItalia #CanoaKayak