I Mondiali di canoa e paracanoa sprint 2025 si sono conclusi all’Idroscalo di Milano, portando in acqua grandi emozioni per la squadra azzurra.
In questa raccolta di interviste esclusive ascoltiamo i protagonisti italiani:
Andrea Di Liberto, medaglia d’argento nel K1 200 uomini, racconta la sua gara e le emozioni di un podio mondiale.
Le giovani promesse Olympia Della Giustina e Lucrezia Zironi, pronte a prendersi il futuro della canoa italiana.
Gli olimpionici di Parigi Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, sesti nel C2 500, che guardano con fiducia alle prossime sfide.
L’inedito duo Samuele Burgo e Tommaso Freschi, settimi nel K2 500, protagonisti di una crescita continua.
Infine Susanna Cicali, argento nella durissima gara di resistenza del K1 5000 femminile, che svela i segreti della sua impresa.
Un viaggio tra emozioni, prospettive e ambizioni di chi rappresenta il presente e il futuro della canoa sprint azzurra.
