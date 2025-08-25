Seguici su
I Mondiali di canoa e paracanoa sprint 2025 si sono conclusi all’Idroscalo di Milano, portando in acqua grandi emozioni per la squadra azzurra.

In questa raccolta di interviste esclusive ascoltiamo i protagonisti italiani:

Andrea Di Liberto, medaglia d’argento nel K1 200 uomini, racconta la sua gara e le emozioni di un podio mondiale.

Le giovani promesse Olympia Della Giustina e Lucrezia Zironi, pronte a prendersi il futuro della canoa italiana.

Gli olimpionici di Parigi Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, sesti nel C2 500, che guardano con fiducia alle prossime sfide.

L’inedito duo Samuele Burgo e Tommaso Freschi, settimi nel K2 500, protagonisti di una crescita continua.

Infine Susanna Cicali, argento nella durissima gara di resistenza del K1 5000 femminile, che svela i segreti della sua impresa.

Un viaggio tra emozioni, prospettive e ambizioni di chi rappresenta il presente e il futuro della canoa sprint azzurra.

