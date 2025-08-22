Canoa velocità, Lucrezia Zironi approda in finale nel K1 500 ai Mondiali di Milano

Sessione mattutina con poche soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso all’Idroscalo di Milano: su 14 imbarcazioni azzurre solo 4 centrano la Finale A (K1 500 femminile unica specialità olimpica), mentre 2 vanno in Finale B e 3 passano in semifinale, infine ben 5 vengono definitivamente eliminate.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 500 femminile Lucrezia Zironi giunge terza nella prima semifinale con il crono di 1:53.84 e stacca il pass per la Finale A con il nono ed ultimo tempo assoluto tra le qualificate all’ultimo atto, mentre nel K1 1000 maschile Andrea Schera chiude sesto nella prima Semifinale A con il tempo di 3:35.62 e dovrà disputare la Finale B per il decimo posto, infine nel C1 1000 maschile Nicolae Craciun si classifica nono ed ultimo nella prima semifinale in 4:17.69 e viene direttamente eliminato, non riuscendo a rientrare neanche tra coloro che disputeranno la Finale B.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 500 femminile Olympia Della Giustina si piazza al secondo posto nella seconda semifinale con il tempo di 2:09.98 e stacca il pass per la Finale A, invece nel C4 500 maschile Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi e Marco Tontodonati si classificano quarti nell’unica semifinale in 1:36.86 e vengono eliminati, non riuscendo a centrare la Finale A: gli azzurri sono i primi tra gli esclusi, mancando l’ultimo atto per 0.40.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL2 200 femminile Veronica Biglia vince l’unica semifinale in 1:06.31 e stacca il pass per la Finale A, così come nel KL3 200 femminile Amanda Embriaco termina terza nell’unica semifinale in 50.69 ed arpiona l’ultimo posto utile per il passaggio in Finale A.

Nel KL2 200 maschile Giuseppe Cotticelli si classifica sesto nella prima serie in 59.20, mentre Christian Volpi chiude quinto nella seconda batteria in 45.77, e così entrambi gli azzurri dovranno disputare le semifinali, infine nel KL3 200 maschile Cristian Piazza termina sesto nella prima serie in 48.81 ed accede alle semifinali.

Nel VL3 200 maschile Mirko Nicoli si piazza quinto nella seconda semifinale in 50.75 e dovrà disputare la Finale B per il decimo posto, mentre nel VL2 200 maschile Marius-Bogdan Ciustea si classifica quinto nell’unica semifinale in 56.71 e viene eliminato, non riuscendo a centrare il passaggio in Finale A.

Nel VL3 200 femminile Zakaria Abakar Nouracham si rende protagonista di un doppio turno: nelle batterie si classifica settima ed ultima nella seconda serie in 1:13.21, mentre in semifinale termina nona ed ultima nella prima serie in 1:12.55 e viene definitivamente eliminata.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel VL1 200 maschile Alessio Bedin giunge quarto nell’unica semifinale in 1:12.63 e manca così l’accesso all’ultimo atto: l’azzurro viene eliminato, risultando il primo degli esclusi e fermandosi a 0.22 dal passaggio alla Finale A.