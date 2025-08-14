Sport in tvWorld Games
Calendario World Games 2025 oggi: orari 14 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Giovedì 14 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la nona giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 35 titoli della manifestazione, così distribuiti: 12 nella kickboxing, 6 nel sambo e nel pattinaggio a rotelle velocità su pista, 4 nel biliardo e nel powerlifting, 2 nell’arrampicata sportiva ed 1 nel duathlon.
L’Italia sarà protagonista con quattro atleti nel pattinaggio a rotelle velocità su pista, mentre nella peggiore delle ipotesi almeno due argenti arriveranno dai finalisti del point fighting della kickboxing. Saranno otto gli italiani al via nello speed dell’arrampicata sportiva, infine Dario Difalco cerca gloria nei -64 kg del sambo.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Giovedì 14 agosto
02:00 Duathlon – Individuale maschile – Finale
02:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti femminili – Qualificazioni (VARANI Asja)
02:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti maschili – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo)
03:00 Tiro di campagna – Arco nudo maschile – Qualificazioni (BARBIERI Simone)
03:00 Tiro di campagna – Arco nudo femminile – Qualificazioni (NOZIGLIA Cinzia)
03:00 Bocce – Volo tiro progressivo maschile – Qualificazioni (SOLIGON Ivan)
03:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti femminili – Finale
03:30 Sport aerei – Corsa con i droni mista – Qualificazioni (RIZZO Luisa)
03:50 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 200m atleti contrapposti maschili – Finale
03:50 Bocce – Pétanque tiro di precisione maschile – Qualificazioni (CHIAPELLO Andrea)
04:00 Softball femminile – Preliminari
04:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Finale per l’oro
04:00 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Preliminari
04:45 Arrampicata sportiva – Speed maschile – Qualificazioni (ZURLONI Matteo, ROBBIATI Luca, FOSSALI Ludovico, ZODDA Gian Luca)
05:00 Racquetball – Doppio misto – Ottavi di finale (PAPINI Carlo/AMAYA CASSINO Cristina)
05:00 Bocce – Pétanque tiro di precisione femminile – Qualificazioni (BOTTERO Alessia)
05:20 Flag football femminile – Preliminari (ITALIA-Gran Bretagna)
05:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint femminili – Qualificazioni (VARANI Asja)
05:40 Canoa polo maschile – Preliminari (ITALIA-Cina)
05:45 Arrampicata sportiva – Speed femminile – Qualificazioni (COLLI Beatrice Anna, RANDI Giulia, FIORIO Agnese, STROCCHI Sara)
05:50 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint maschili – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo)
06:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Finale per l’oro
06:00 Sambo – -54 kg femminili – Quarti di finale
06:12 Sambo – -64 kg maschili – Quarti di finale (DIFALCO Dario)
06:15 Bocce – Volo tiro rapido a coppie miste – Qualificazioni (GAMBA Natalie/SOLIGON Ivan)
06:24 Sambo – -80 kg femminili – Quarti di finale
06:36 Sambo – -98 kg maschili – Quarti di finale
06:48 Sambo – -54 kg femminili – Semifinali
07:00 Sambo – -64 kg maschili – Semifinali
07:12 Sambo – -80 kg femminili – Semifinali
07:24 Sambo – -98 kg maschili – Semifinali
07:30 Powerlifting – Pesi leggeri maschili – Finale
07:30 Powerlifting – Pesi leggeri femminili – Finale
08:00 Sambo – Squadre femminili – Quarti di finale
08:24 Sambo – Squadre maschili – Quarti di finale
08:30 Kickboxing – K1 Style -63.5 kg maschili – Finale per il bronzo
08:30 Kickboxing – Point Fighting -50 kg femminili – Finale per il bronzo
08:45 Kickboxing – K1 Style -52 kg femminili – Finale per il bronzo
08:45 Kickboxing – Point Fighting -63 kg maschili – Finale per il bronzo
08:48 Sambo – Squadre femminili – Semifinali
09:00 Canoa polo femminile – Preliminari (ITALIA-Danimarca)
09:00 Kickboxing – K1 Style -75 kg maschili – Finale per il bronzo
09:00 Kickboxing – Point Fighting -60 kg femminili – Finale per il bronzo (CECI Francesca)
09:12 Sambo – Squadre maschili – Semifinali
09:15 Kickboxing – K1 Style -60 kg femminili – Finale per il bronzo
09:15 Kickboxing – Point Fighting -74 kg maschili – Finale per il bronzo
09:30 Kickboxing – K1 Style +91 kg maschili – Finale per il bronzo
09:30 Kickboxing – Point Fighting -70 kg femminili – Finale per il bronzo
09:45 Kickboxing – K1 Style -70 kg femminili – Finale per il bronzo
09:45 Kickboxing – Point Fighting -84 kg maschili – Finale per il bronzo
10:00 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint femminili – Semifinali
10:00 Biliardo – Heyball misto – Finale per l’oro
10:00 Racquetball – Singolare maschile – Quarti di finale
10:00 Racquetball – Singolare femminile – Quarti di finale
10:10 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint maschili – Semifinali
10:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 5000m a punti femminile – Finale (PALUZZI Edda)
10:55 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 5000m a punti maschile – Finale (NIERO Daniel)
11:20 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint femminili – Finale
11:30 Arrampicata sportiva – Speed maschile – Finale
11:30 Arrampicata sportiva – Speed femminile – Finale
11:30 Pattinaggio a rotelle velocità su pista – 500m sprint maschili – Finale
11:30 Powerlifting – Pesi medi maschili – Finale
11:30 Powerlifting – Pesi medi femminili – Finale
12:00 Kickboxing – K1 Style -63.5 kg maschili – Finale per l’oro
12:00 Kickboxing – Point Fighting -50 kg femminili – Finale per l’oro (TROVALUSCI Federica)
12:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Finale per l’oro
12:00 Sambo – -54 kg femminili – Finale per il bronzo
12:06 Sambo – -64 kg maschili – Finale per il bronzo
12:12 Sambo – -80 kg femminili – Finale per il bronzo
12:18 Sambo – -98 kg maschili – Finale per il bronzo
12:20 Kickboxing – K1 Style -52 kg femminili – Finale per l’oro
12:20 Kickboxing – Point Fighting -63 kg maschili – Finale per l’oro (LANZILAO Gabriele)
12:24 Sambo – Squadre femminili – Finale per il bronzo
12:36 Sambo – Squadre maschili – Finale per il bronzo
12:40 Canoa polo maschile – Preliminari (ITALIA-Gran Bretagna)
13:00 Sambo – -54 kg femminili – Finale per l’oro
13:06 Sambo – -64 kg maschili – Finale per l’oro
13:10 Kickboxing – K1 Style -75 kg maschili – Finale per l’oro
13:10 Kickboxing – Point Fighting -60 kg femminili – Finale per l’oro
13:12 Sambo – -80 kg femminili – Finale per l’oro
13:18 Sambo – -98 kg maschili – Finale per l’oro
13:24 Sambo – Squadre femminili – Finale per l’oro
13:30 Kickboxing – K1 Style -60 kg femminili – Finale per l’oro
13:30 Kickboxing – Point Fighting -74 kg maschili – Finale per l’oro
13:36 Sambo – Squadre maschili – Finale per l’oro
14:20 Kickboxing – K1 Style +91 kg maschili – Finale per l’oro
14:20 Kickboxing – Point Fighting -70 kg femminili – Finale per l’oro
14:40 Kickboxing – K1 Style -70 kg femminili – Finale per l’oro
14:40 Kickboxing – Point Fighting -84 kg maschili – Finale per l’oro
PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The World Games Live.
Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.