Pattinaggio a rotelle freestyle, tutto pronto per i World Games. Parla il CT: “Dobbiamo ottenere il massimo”

Nella fossa dei leoni per una prima volta storica. Manca ancora poco e cinque azzurri facenti parte della Nazionale italiana di pattinaggio a rotelle freestyle faranno il loro debutto ai World Games 2025, la prestigiosa “Olimpiade” degli Sport non olimpici. Si tratta di una prima volta assoluta per una disciplina di recente nascita che sta conquistando sempre più seguito in giro per il mondo, compresi i Paesi più influenti proprio come la Cina che ospita l’evento in quel di Chengdu.

Come sappiamo saranno della partita per ciò che concerne lo slalom classic maschile Valerio Degli Agostini e Lorenzo Guslandi, mentre Ilaria Guslandi ed Alice Tomatis prenderanno parte allo slalom classic femminile. Occhi puntati poi su Matilde Arosio, unica rappresentante dello speed slalom.

Diverse le corazzate competitive, a partire proprio dai cinesi, soliti a dettare legge in tante prove, passando per Taipei e per l’Iran. Tuttavia, anche la compagine tricolore potrà dire la sua, così come spiegato ampiamente dal Commissario Tecnico Andrea Ronco, intervenuto brevemente ai microfoni della FISR poco prima della partenza verso la città asiatica.

“In vista degli imminenti World Games – ha detto Ronco – il gruppo sta lavorando a seguito degli intensi impegni dei campionati italiani di Milano. Hanno proseguito al meglio gli allenamenti per cercare di ottenere il massimo da questa nuova esperienza. La concorrenza sarà agguerrita sia per lo speed che per il classic sia nelle categorie maschili che femminili. Essendo per noi una nuova avventura la accogliamo a pieno e ci arriveremo carichi cercando di tornare in patria vittoriosi.”

Stando al programma dei World Games, le gare cominceranno il 16 agosto con lo speed slalom femminile e maschile. Il giorno successivo si svolgeranno invece i segmenti dedicati al classic freestyle.