Sambo, l’Ucraina fa la voce grossa con 3 ori nella prima giornata dei World Games

Va in archivio la prima giornata del programma di sambo dei World Games 2025 in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Al Jianyang Cultural and Sports Centre Gymnasium di Jianyang City sono stati assegnati ben sei titoli con l’Ucraina che ha fatto la voce grossa con ben 3 medaglie d’oro. Andiamo a scoprire nel dettaglio come sono andate le cose categoria per categoria.

Nei -88kg combattimento maschili la medaglia d’oro va all’ucraino Petro Davydenko che supera 4-1 l’atleta indipendente Abusupiyan Alikhanov. Sale sul gradino più basso del podio, invece, il kirgizo Bekten Erkebai Uulu.

Nei -72kg combattimento femminili successo netto per l’israeliana Shaked Nisiman che stende per 5-0 la rappresentante della Mongolia Anujin Uran-Ulzi. La medaglia di bronzo la conquista la uzbeka Madinabonu Salokhiddinova he supera la kazaka Aruzhan Kenessary.

Nei -79kg combattimento maschile la medaglia d’oro va all’ucraino Vladyslav Rudniev che sconfigge per 3-0 l’atleta indipendente Ovanes Abgarian. Centra il terzo posto, invece, l’uzbeko Sharif Kushaev che ha le meglio sul camerunese Joseph Bessala Awono.

Nei -65kg combattimento femminili vittoria per l’atleta indipendente Sofia Istomina che ha la meglio sull’uzbeka Feruza Bobokulova dopo il 2-2 finale. La medaglia di bronzo finisce sul collo dell’israeliana Nili Block che supera la kazaka Ainur Akzhigitova.

Nei -71kg combattimento maschili medaglia d’oro per l’ucraino Andrii Kucherenko che domina 6-1 contro l’atleta indipendente Rolan Zinnatov. La medaglia di bronzo la conquista il kirgizo Kurmanbek Zamirbek Uulu che supera 1-0 il kazako Niyetkhan Toleukhan.

Nei -59kg combattimento femminili il successo va alla uzbeka Shakhzoda Azatova che supera per 2-0 la rappresentante della Mongolia Nomintuya Enkhbaatar. Per il terzo posto è andato in scena un derby tra atlete indipendenti con il successo di Nina Serdiuk su Yelizaveta Lapayeva.