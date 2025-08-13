World Games 2025: tutti i podi di mercoledì 13 agosto. Matteo Borsani d’oro, medaglie azzurre anche da pattinaggio e parkour

Mercoledì 13 agosto, nel corso dell’ottava giornata dei World Games 2025, sono stati assegnati a Chengdu, in Cina, altri 21 titoli, così distribuiti: 6 nel sambo, 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, 3 nel biliardo e 2 nel floorball, nel fistball, nel parkour e nel tiro con l’arco.

L’Italia ha conquistato quest’oggi un argento con Vincenzo Maiorca nei 100 metri del pattinaggio a rotelle velocità su strada, mentre a seguire sono arrivati l’oro di Matteo Borsani, l’argento di Chiara Rebagliati, ed il bronzo di Roberta Di Francesco nell’arco ricurvo del tiro di campagna, infine è arrivato il bronzo di Andrea Consolini nello speed del parkour.

Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.

WORLD GAMES 2025 – TUTTI I PODI DI MERCOLEDI’ 13 AGOSTO

Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 15000 metri ad eliminazione femminile

1) GABRIELA Rueda – Colombia

2) LEFEUVRE Marine – Francia

3) LETELIER CARTAGENA Valentina Alejan – Messico

Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 15000 metri ad eliminazione maschile

1) MANTILLA PINILLA Juan Jacobo – Colombia

2) GARCIA PAZMINO Nicolas Alexander – Ecuador

3) FERRIE Martin – Francia

Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri femminili

1) NOCHEZ GALLARDO Ivonne Sarai – El Salvador

2) BRUNET ALVAREZ Haila – Francia

3) SOBERANIS Dalia – Guatemala

Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri maschili

1) GUZMAN BITAR Jhoan Sebastian – Spagna

2) MAIORCA Vincenzo – Italia

3) PUCKLITZSCH Ron – Germania

Biliardo – Snooker 6-Reds femminile

1) BAI Yulu – Cina

2) PHOEMPHUL Narucha – Thailandia

3) LAOKIATPHONG Ploychompoo – Thailandia

Tiro di campagna – Arco ricurvo femminile

1) BARANKOVA Denisa – Slovacchia

2) REBAGLIATI Chiara – Italia

3) DI FRANCESCO Roberta – Italia

Biliardo – Carambola 3 sponde femminile

1) KLOMPENHOUWER Therese – Paesi Bassi

2) MIYASHITA Ayaka – Giappone

3) PEREZ Jackeline – Perù

Tiro di campagna – Arco ricurvo maschile

1) BORSANI Matteo – Italia

2) HUSTON Patrick – Gran Bretagna

3) BAKKER Willem – Paesi Bassi

Floorball maschile

1) Svezia

2) Finlandia

3) Cechia

Fistball femminile

1) Brasile

2) Svizzera

3) Germania

Parkour – Speed maschile

1) CORDT-MOELLER Caryl – Svizzera

2) CHUM Jaroslav – Cechia

3) CONSOLINI Andrea – Italia

Parkour – Freestyle femminile

1) SHANG Chunsong – Cina

2) NAGAI Nene – Giappone

3) BANCHOFF TZANCOFF Sara – Argentina

Fistball maschile

1) Brasile

2) Germania

3) Austria

Sambo – -59 kg femminili

1) AZATOVA Shakhzoda – Uzbekistan

2) ENKHBAATAR Nomintuya – Mongolia

3) SERDIUK Nina – Atleti Individuali Neutrali *

Sambo – -71 kg maschili

1) KUCHERENKO Andrii – Ucraina

2) ZINNATOV Rolan – Atleti Individuali Neutrali *

3) ZAMIRBEK UULU Kurmanbek – Kirghizistan

Floorball femminile

1) Finlandia

2) Svezia

3) Svizzera

Sambo – -65 kg femminili

1) ISTOMINA Sofia – Atleti Individuali Neutrali *

2) BOBOKULOVA Feruza – Uzbekistan

3) BLOCK Nili – Israele

Sambo – -79 kg maschili

1) RUDNIEV Vladyslav – Ucraina

2) ABGARIAN Ovanes – Atleti Individuali Neutrali *

3) KUSHAEV Sharif – Uzbekistan

Sambo – -72 kg femminili

1) NISIMIAN Shaked – Israele

2) URAN-ULZII Anujin – Mongolia

3) SALOKHIDDINOVA Madinabonu – Uzbekistan

Sambo – -88 kg maschili

1) DAVYDENKO Petro – Ucraina

2) ALIKHANOV Abusupiyan – Atleti Individuali Neutrali *

3) ERKEBAI UULU Bekten – Kirghizistan

Biliardo – 10-Ball Pool femminile

1) HAN Yu – Cina

2) CENTENO Chezka – Filippine

3) LIU Shasha – Cina

* = Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.