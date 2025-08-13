World Games
World Games 2025: tutti i podi di mercoledì 13 agosto. Matteo Borsani d’oro, medaglie azzurre anche da pattinaggio e parkour
Mercoledì 13 agosto, nel corso dell’ottava giornata dei World Games 2025, sono stati assegnati a Chengdu, in Cina, altri 21 titoli, così distribuiti: 6 nel sambo, 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, 3 nel biliardo e 2 nel floorball, nel fistball, nel parkour e nel tiro con l’arco.
L’Italia ha conquistato quest’oggi un argento con Vincenzo Maiorca nei 100 metri del pattinaggio a rotelle velocità su strada, mentre a seguire sono arrivati l’oro di Matteo Borsani, l’argento di Chiara Rebagliati, ed il bronzo di Roberta Di Francesco nell’arco ricurvo del tiro di campagna, infine è arrivato il bronzo di Andrea Consolini nello speed del parkour.
Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.
Medagliere World Games 2025: Italia ancora terza con 9 titoli e leader per numero di podi
WORLD GAMES 2025 – TUTTI I PODI DI MERCOLEDI’ 13 AGOSTO
Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 15000 metri ad eliminazione femminile
1) GABRIELA Rueda – Colombia
2) LEFEUVRE Marine – Francia
3) LETELIER CARTAGENA Valentina Alejan – Messico
Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 15000 metri ad eliminazione maschile
1) MANTILLA PINILLA Juan Jacobo – Colombia
2) GARCIA PAZMINO Nicolas Alexander – Ecuador
3) FERRIE Martin – Francia
Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri femminili
1) NOCHEZ GALLARDO Ivonne Sarai – El Salvador
2) BRUNET ALVAREZ Haila – Francia
3) SOBERANIS Dalia – Guatemala
Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 100 metri maschili
1) GUZMAN BITAR Jhoan Sebastian – Spagna
2) MAIORCA Vincenzo – Italia
3) PUCKLITZSCH Ron – Germania
Biliardo – Snooker 6-Reds femminile
1) BAI Yulu – Cina
2) PHOEMPHUL Narucha – Thailandia
3) LAOKIATPHONG Ploychompoo – Thailandia
Tiro di campagna – Arco ricurvo femminile
1) BARANKOVA Denisa – Slovacchia
2) REBAGLIATI Chiara – Italia
3) DI FRANCESCO Roberta – Italia
Biliardo – Carambola 3 sponde femminile
1) KLOMPENHOUWER Therese – Paesi Bassi
2) MIYASHITA Ayaka – Giappone
3) PEREZ Jackeline – Perù
Tiro di campagna – Arco ricurvo maschile
1) BORSANI Matteo – Italia
2) HUSTON Patrick – Gran Bretagna
3) BAKKER Willem – Paesi Bassi
Floorball maschile
1) Svezia
2) Finlandia
3) Cechia
Fistball femminile
1) Brasile
2) Svizzera
3) Germania
Parkour – Speed maschile
1) CORDT-MOELLER Caryl – Svizzera
2) CHUM Jaroslav – Cechia
3) CONSOLINI Andrea – Italia
Parkour – Freestyle femminile
1) SHANG Chunsong – Cina
2) NAGAI Nene – Giappone
3) BANCHOFF TZANCOFF Sara – Argentina
Fistball maschile
1) Brasile
2) Germania
3) Austria
Sambo – -59 kg femminili
1) AZATOVA Shakhzoda – Uzbekistan
2) ENKHBAATAR Nomintuya – Mongolia
3) SERDIUK Nina – Atleti Individuali Neutrali *
Sambo – -71 kg maschili
1) KUCHERENKO Andrii – Ucraina
2) ZINNATOV Rolan – Atleti Individuali Neutrali *
3) ZAMIRBEK UULU Kurmanbek – Kirghizistan
Floorball femminile
1) Finlandia
2) Svezia
3) Svizzera
Sambo – -65 kg femminili
1) ISTOMINA Sofia – Atleti Individuali Neutrali *
2) BOBOKULOVA Feruza – Uzbekistan
3) BLOCK Nili – Israele
Sambo – -79 kg maschili
1) RUDNIEV Vladyslav – Ucraina
2) ABGARIAN Ovanes – Atleti Individuali Neutrali *
3) KUSHAEV Sharif – Uzbekistan
Sambo – -72 kg femminili
1) NISIMIAN Shaked – Israele
2) URAN-ULZII Anujin – Mongolia
3) SALOKHIDDINOVA Madinabonu – Uzbekistan
Sambo – -88 kg maschili
1) DAVYDENKO Petro – Ucraina
2) ALIKHANOV Abusupiyan – Atleti Individuali Neutrali *
3) ERKEBAI UULU Bekten – Kirghizistan
Biliardo – 10-Ball Pool femminile
1) HAN Yu – Cina
2) CENTENO Chezka – Filippine
3) LIU Shasha – Cina
* = Le medaglie conquistate dagli Atleti Individuali Neutrali non vengono conteggiate nel medagliere generale della manifestazione.