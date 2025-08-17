World Games
Medagliere storico World Games: l’Italia resta al primo posto anche dopo l’edizione del 2025!
L’Italia mantiene il comando del medagliere storico dei World Games al termine dell’edizione 2025, conclusa quest’oggi a Chengdu, in Cina: con un bottino complessivo di 179 ori, 195 argenti, e 173 bronzi, per 547 podi totali, gli azzurri difendono il primato dall’assalto della Germania e distanziano gli Stati Uniti.
In Cina, infatti, l’Italia incamera 13 ori, 25 argenti e 19 bronzi, per 57 medaglie complessive, e chiude al quarto posto della graduatoria, ma è seconda per numero di podi. L’appuntamento è ora con l’edizione di Karlsruhe 2029, nella quale la Germania cercherà il sorpasso col vantaggio di gareggiare in casa.
Medagliere World Games 2025: Italia quarta con 13 ori, ma seconda per numero di podi (57)
MEDAGLIERE STORICO WORLD GAMES
|Pos.
|Paese
|O
|A
|B
|T.
|1
|Italia
|179
|195
|173
|547
|2
|Germania
|177
|133
|167
|477
|3
|Stati Uniti
|172
|157
|126
|455
|4
|Russia
|136
|111
|72
|319
|5
|Francia
|125
|127
|137
|389
|6
|Cina
|113
|76
|39
|228
|7
|Ucraina
|76
|73
|68
|217
|8
|Giappone
|72
|61
|70
|203
|9
|Gran Bretagna
|69
|67
|98
|234
|10
|Spagna
|56
|50
|62
|168
|11
|Svezia
|50
|46
|60
|156
|12
|Corea del Sud
|47
|26
|37
|110
|13
|Paesi Bassi
|46
|50
|60
|156
|14
|Belgio
|46
|48
|52
|146
|15
|Colombia
|45
|58
|37
|140
|16
|Cina Taipei
|39
|45
|41
|125
|17
|Ungheria
|39
|29
|38
|106
|18
|Australia
|36
|53
|51
|140
|19
|Svizzera
|32
|39
|22
|93
|20
|Canada
|29
|33
|48
|110
|21
|Danimarca
|28
|15
|17
|60
|22
|Polonia
|24
|26
|32
|82
|23
|Brasile
|19
|14
|21
|54
|24
|Austria
|18
|26
|22
|66
|25
|Norvegia
|17
|20
|36
|73
|26
|Messico
|16
|15
|20
|51
|27
|URSS
|15
|13
|8
|36
|28
|Bulgaria
|15
|6
|14
|35
|29
|Cechia
|14
|21
|24
|59
|30
|Bielorussia
|14
|8
|26
|48
|31
|Nuova Zelanda
|13
|16
|15
|44
|32
|Israele
|13
|8
|15
|36
|33
|Finlandia
|12
|25
|25
|62
|34
|Thailandia
|12
|17
|15
|44
|35
|Egitto
|10
|15
|22
|47
|36
|Portogallo
|9
|11
|16
|36
|37
|Indonesia
|9
|8
|8
|25
|38
|Kazakistan
|8
|9
|10
|27
|39
|Slovenia
|7
|14
|14
|35
|40
|Argentina
|7
|11
|19
|37
|41
|Slovacchia
|7
|11
|13
|31
|42
|Sudafrica
|6
|13
|18
|37
|43
|Croazia
|6
|11
|11
|28
|44
|Grecia
|6
|11
|9
|26
|45
|Venezuela
|5
|10
|13
|28
|46
|Iran
|5
|10
|6
|21
|47
|Romania
|5
|10
|5
|20
|48
|Malesia
|5
|3
|7
|15
|49
|Vietnam
|5
|3
|1
|9
|50
|Moldavia
|5
|0
|0
|5
|51
|Turchia
|4
|7
|12
|23
|52
|Cile
|4
|7
|7
|18
|53
|Mongolia
|4
|7
|3
|14
|54
|Lituania
|4
|5
|9
|18
|55
|Uzbekistan
|4
|5
|7
|16
|56
|Hong Kong Cina
|4
|5
|6
|15
|57
|Emirati Arabi Uniti
|4
|4
|8
|16
|58
|Serbia
|4
|2
|3
|9
|59
|Azerbaigian
|3
|7
|3
|13
|60
|Estonia
|3
|5
|2
|10
|61
|Marocco
|3
|4
|6
|13
|62
|Irlanda
|3
|4
|5
|12
|63
|Fiji
|3
|0
|0
|3
|64
|Filippine
|2
|7
|7
|16
|65
|Ecuador
|2
|4
|6
|12
|66
|Singapore
|2
|3
|5
|10
|67
|Bosnia Erzegovina
|2
|1
|3
|6
|68
|Algeria
|2
|1
|0
|3
|69
|El Salvador
|2
|0
|1
|3
|69
|Tunisia
|2
|0
|1
|3
|71
|Cambogia
|2
|0
|0
|2
|72
|Giordania
|1
|3
|3
|7
|72
|Lussemburgo
|1
|3
|3
|7
|74
|Isole Vergini Americane
|1
|3
|1
|5
|74
|Qatar
|1
|3
|1
|5
|76
|India
|1
|2
|6
|9
|77
|Perù
|1
|2
|4
|7
|78
|Guatemala
|1
|2
|2
|5
|79
|Brunei
|1
|2
|0
|3
|80
|Paraguay
|1
|1
|0
|2
|81
|Bolivia
|1
|0
|1
|2
|81
|Georgia
|1
|0
|1
|2
|81
|Arabia Saudita
|1
|0
|1
|2
|84
|Armenia
|1
|0
|0
|1
|84
|Benin
|1
|0
|0
|1
|84
|Costa Rica
|1
|0
|0
|1
|87
|Cecoslovacchia
|0
|3
|0
|3
|88
|Bahrein
|0
|2
|1
|3
|89
|Kirghizistan
|0
|1
|4
|5
|90
|Costa d’Avorio
|0
|1
|3
|4
|91
|Repubblica Dominicana
|0
|1
|1
|2
|91
|Lettonia
|0
|1
|1
|2
|91
|Madagascar
|0
|1
|1
|2
|94
|Cuba
|0
|1
|0
|1
|94
|Cipro
|0
|1
|0
|1
|94
|Libano
|0
|1
|0
|1
|94
|Liechtenstein
|0
|1
|0
|1
|94
|San Marino
|0
|1
|0
|1
|99
|Montenegro
|0
|0
|4
|4
|100
|Giamaica
|0
|0
|2
|2
|101
|Bahamas
|0
|0
|1
|1
|101
|Camerun
|0
|0
|1
|1
|101
|Kuwait
|0
|0
|1
|1
|101
|Monaco
|0
|0
|1
|1
|101
|Namibia
|0
|0
|1
|1
|101
|Nigeria
|0
|0
|1
|1
|101
|Pakistan
|0
|0
|1
|1
|101
|Panama
|0
|0
|1
|1
|101
|Yugoslavia
|0
|0
|1
|1
|#
|Totale
|1997
|1971
|2063
|6031