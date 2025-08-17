Seguici su
World Games

Medagliere storico World Games: l’Italia resta al primo posto anche dopo l’edizione del 2025!

L’Italia mantiene il comando del medagliere storico dei World Games al termine dell’edizione 2025, conclusa quest’oggi a Chengdu, in Cina: con un bottino complessivo di 179 ori, 195 argenti, e 173 bronzi, per 547 podi totali, gli azzurri difendono il primato dall’assalto della Germania e distanziano gli Stati Uniti.

In Cina, infatti, l’Italia incamera 13 ori, 25 argenti e 19 bronzi, per 57 medaglie complessive, e chiude al quarto posto della graduatoria, ma è seconda per numero di podi. L’appuntamento è ora con l’edizione di Karlsruhe 2029, nella quale la Germania cercherà il sorpasso col vantaggio di gareggiare in casa.

Medagliere World Games 2025: Italia quarta con 13 ori, ma seconda per numero di podi (57)

MEDAGLIERE STORICO WORLD GAMES

Pos. Paese O A B T.
1 Italia 179 195 173 547
2 Germania 177 133 167 477
3 Stati Uniti 172 157 126 455
4 Russia 136 111 72 319
5 Francia 125 127 137 389
6 Cina 113 76 39 228
7 Ucraina 76 73 68 217
8 Giappone 72 61 70 203
9 Gran Bretagna 69 67 98 234
10 Spagna 56 50 62 168
11 Svezia 50 46 60 156
12 Corea del Sud 47 26 37 110
13 Paesi Bassi 46 50 60 156
14 Belgio 46 48 52 146
15 Colombia 45 58 37 140
16 Cina Taipei 39 45 41 125
17 Ungheria 39 29 38 106
18 Australia 36 53 51 140
19 Svizzera 32 39 22 93
20 Canada 29 33 48 110
21 Danimarca 28 15 17 60
22 Polonia 24 26 32 82
23 Brasile 19 14 21 54
24 Austria 18 26 22 66
25 Norvegia 17 20 36 73
26 Messico 16 15 20 51
27 URSS 15 13 8 36
28 Bulgaria 15 6 14 35
29 Cechia 14 21 24 59
30 Bielorussia 14 8 26 48
31 Nuova Zelanda 13 16 15 44
32 Israele 13 8 15 36
33 Finlandia 12 25 25 62
34 Thailandia 12 17 15 44
35 Egitto 10 15 22 47
36 Portogallo 9 11 16 36
37 Indonesia 9 8 8 25
38 Kazakistan 8 9 10 27
39 Slovenia 7 14 14 35
40 Argentina 7 11 19 37
41 Slovacchia 7 11 13 31
42 Sudafrica 6 13 18 37
43 Croazia 6 11 11 28
44 Grecia 6 11 9 26
45 Venezuela 5 10 13 28
46 Iran 5 10 6 21
47 Romania 5 10 5 20
48 Malesia 5 3 7 15
49 Vietnam 5 3 1 9
50 Moldavia 5 0 0 5
51 Turchia 4 7 12 23
52 Cile 4 7 7 18
53 Mongolia 4 7 3 14
54 Lituania 4 5 9 18
55 Uzbekistan 4 5 7 16
56 Hong Kong Cina 4 5 6 15
57 Emirati Arabi Uniti 4 4 8 16
58 Serbia 4 2 3 9
59 Azerbaigian 3 7 3 13
60 Estonia 3 5 2 10
61 Marocco 3 4 6 13
62 Irlanda 3 4 5 12
63 Fiji 3 0 0 3
64 Filippine 2 7 7 16
65 Ecuador 2 4 6 12
66 Singapore 2 3 5 10
67 Bosnia Erzegovina 2 1 3 6
68 Algeria 2 1 0 3
69 El Salvador 2 0 1 3
69 Tunisia 2 0 1 3
71 Cambogia 2 0 0 2
72 Giordania 1 3 3 7
72 Lussemburgo 1 3 3 7
74 Isole Vergini Americane 1 3 1 5
74 Qatar 1 3 1 5
76 India 1 2 6 9
77 Perù 1 2 4 7
78 Guatemala 1 2 2 5
79 Brunei 1 2 0 3
80 Paraguay 1 1 0 2
81 Bolivia 1 0 1 2
81 Georgia 1 0 1 2
81 Arabia Saudita 1 0 1 2
84 Armenia 1 0 0 1
84 Benin 1 0 0 1
84 Costa Rica 1 0 0 1
87 Cecoslovacchia 0 3 0 3
88 Bahrein 0 2 1 3
89 Kirghizistan 0 1 4 5
90 Costa d’Avorio 0 1 3 4
91 Repubblica Dominicana 0 1 1 2
91 Lettonia 0 1 1 2
91 Madagascar 0 1 1 2
94 Cuba 0 1 0 1
94 Cipro 0 1 0 1
94 Libano 0 1 0 1
94 Liechtenstein 0 1 0 1
94 San Marino 0 1 0 1
99 Montenegro 0 0 4 4
100 Giamaica 0 0 2 2
101 Bahamas 0 0 1 1
101 Camerun 0 0 1 1
101 Kuwait 0 0 1 1
101 Monaco 0 0 1 1
101 Namibia 0 0 1 1
101 Nigeria 0 0 1 1
101 Pakistan 0 0 1 1
101 Panama 0 0 1 1
101 Yugoslavia 0 0 1 1
# Totale 1997 1971 2063 6031

 

 

