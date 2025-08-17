Medagliere storico World Games: l’Italia resta al primo posto anche dopo l’edizione del 2025!

L’Italia mantiene il comando del medagliere storico dei World Games al termine dell’edizione 2025, conclusa quest’oggi a Chengdu, in Cina: con un bottino complessivo di 179 ori, 195 argenti, e 173 bronzi, per 547 podi totali, gli azzurri difendono il primato dall’assalto della Germania e distanziano gli Stati Uniti.

In Cina, infatti, l’Italia incamera 13 ori, 25 argenti e 19 bronzi, per 57 medaglie complessive, e chiude al quarto posto della graduatoria, ma è seconda per numero di podi. L’appuntamento è ora con l’edizione di Karlsruhe 2029, nella quale la Germania cercherà il sorpasso col vantaggio di gareggiare in casa.

MEDAGLIERE STORICO WORLD GAMES