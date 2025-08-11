Basket femminile, mercato 2025-2026: come sono cambiati i club di Serie A1? Acquisti e cessioni

Andiamo a scoprire com’è la situazione del mercato di Serie A1 2025-2026. Il basket femminile, va detto, normalmente ad agosto vede i roster praticamente già completi, con pochissime aggiunte che si verificano qui e là.

In alcuni casi non si conoscono le destinazioni di alcune partenti dalla stagione 2024-2025, ed è per questo che non sono incluse nell’elenco.

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA

Conferme poche, cambiamenti tanti e un punto fermo: può Francesca Baldassarre cominciare a esplorare il terreno delle big in maniera più importante quest’anno? Ha già dimostrato, da 2008, di tenere il campo con le 2005-2006 agli Europei Under 20. Tante le scommesse per una squadra che punta molto sulla salvezza.

Conferme: Raffaella Potolicchio, guardia; Rosa Cupido, play; Francesca Baldassarre, play; Francesca Evangelista, ala

Novità: Anaya Peoples, guardia (da Barcelos, Portogallo), Emilia Naddeo, ala (dalle giovanili), Esther Fokke, ala (da Thor Akureyri, Islanda), Deborah Varone, ala/centro (da La Spezia, A2), Isabel Pansini, ala (dalle giovanili), Matilde Angelucci, play (dalle giovanili)

Partenze: Sarah Seka, ala (al BK Levharti Chomutov, ZBL – Cechia), Ana Vojtulek, ala/centro (al ZKK Tresnjevka, PZL – Croazia), Josipa Pavic, centro; Marie Benson, ala/centro; Giovanna Elena Smorto, guardia (a Vicenza, A2)

Allenatore: Cristian Braidotti (nuovo)



RMB BRIXIA BASKET

A Brescia s’incassa il ritiro di Marzia Tagliamento, che comunque entra nei quadri societari. Ma c’è anche qualche ingresso di livello, pescando molto da un mix di NCAA, A2 ed estero. Da osservare quelli che saranno i progressi di Bongiorno.

Conferme: Anna Togliani, play, Giulia Bongiorno, play, Lucrezia Scalvini, guardia, Margherita Bordiga, ala, Sofia Balzani, play

Novità: Alex Richard, ala (da Ball State, NCAA – USA), Anna Marie Winkowska, ala/centro (da Saragozza, LBF – Spagna), Charlotte Velichova, guardia (dal BK Levhartice Chomutov, ZBL -Cechia), Allanis Delboni, ala (da Ariano Irpino, A2), Sofia Frustaci, guardia (da Alpo, A1), Martina Crippa, guardia (da Giussano, A2) Benedetta Aghilarre, guardia (da Treviso, A2)

Partenze: Unique Drake, guardia (al BC Nokia, Naisten Korisliiga – Finlandia), Marzia Tagliamento (ritiro*), Paula Estebas, play (al Gran Canaria, LBF – Spagna);

Allenatore: Stefano Zanardi

Nota: la Martina Crippa del 2006 è solo omonima della Martina Crippa del 1989 (esiste un caso simile con Martina Fassina, ma una delle due non è più in attività).

*Tagliamento entra nel ruolo di direttore sportivo e team manager.

LOGIMAN BRONI

L’odore del nuovo è quello che si vede a Broni, con la squadra praticamente tutta rinnovata rispetto alla stagione passata. Varie le pescate (anche interessanti, come Gianolla e Colognesi) dall’A2, ma ottimo anche quanto arriva dall’A1 (Natali e Milani) e dall’estero (Cornelius e Hayes). Insomma, Broni scherza poco.

Novità: Madison Hayes, guardia (da North Carolina State, NCAA – USA), Jillian Hayes, centro (dal PAS Giannina, GWBL – Grecia), Carlotta Gianolla, ala/centro (da Udine, A2), Silvia Colognesi, ala (da Empoli, A2), Angelica Castellani, play (da Empoli, A2), Giulia Natali, guardia (da Sassari, A1), Alice Milani, guardia (dal Derthona Basket, A1), Martina Crippa, guardia (da Schio, A1), Laura Cornelius, play (dall’IDK Euskotren, LBF – Spagna)

Partenze: Valentina Baldelli, play (alle Milano Basket Stars, A2), Christina Morra (a Guelph, NCAA – USA), Marta Merli, ala/centro (a Giussano, A2), Marta Scarsi, ala/centro (alle Milano Basket Stars, A2)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO

Il tipo di mercato della Magnolia dice una sola cosa: che questa squadra punta ancora una volta verso l’alto. Prendere Reshanda Gray e Makurat significa questo: voler mantenere una zona tra il terzo e il sesto posto e, contemporaneamente, volersela giocare in EuroCup.

Conferme: Que Morrison, play, Stefania Trimboli, play/guardia, Sara Madera, ala/centro, Laura Meldere, centro, Emma Giacchetti, play, Francesca Grande, ala/centro, Beatrice Cerè, ala

Novità: Reshanda Gray, centro (dall’Hozono Jairis Murcia, LBF – Spagna), Anna Makurat, ala (dal Geas, A1), Anne Simon, guardia (da San Martino di Lupari, A1), Maria Miccoli, ala (da Venezia, A1), Silvia Pastrello, ala (da Sassari, A1)

Partenze: Aleksandra Ziemborska, ala (al Gran Canaria, LFB – Spagna), Pallas Kunaiyi-Akpanah (al Derthona Basket, A1), Martina Kacerik (al Geas, A1), Blanca Quinonez (alle UConn Huskies, NCAA Div. I – USA), Sara Scalia, guardia (libera)

Allenatore: Domenico Sabatelli (confermato).



AUTOSPED BCC DERTHONA



Con i nuovi arrivi il Derthona Basket si assume una grande responsabilità, perché prendere Kunaiyi-Akpanah vuol dire avere tantissimo a rimbalzo. Rimane da capire quanto sarà importante il cambio con Zahui, andata in Cechia, ma siamo ancora di fronte a una squadra più da alte zone.

Conferme: Nathalie Esie Fontaine, ala/centro, Elisa Penna, ala, Caterina Dotto, play, Francesca Leonardi, ala, Arianna Arado, ala/centro,, Francesca Melchiori, guardia.

Novità: Paula Suarez, play/guardia (da George Mason, NCAA – USA), Pallas Kunaiyi-Akpanah, centro (da Campobasso, A1), Sara Toffolo, ala (da Sassari, A1), Anastasia Conte, play/guardia (dal Geas, A1)

Partenze: Sofia Marangoni, play/guardia (a Livorno, A2), Alice Milani, guardia (a Broni, A1), Nina Premasunac, centro (libera), Amanda Zahui, centro (allo Zabiny Brno, ZBL – Cechia), Beatrice Attura, play (al Geas, A1), Valentina Gatti, centro (a Usmate, B)

Allenatore: Orazio Cutugno (confermato).

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO

Ovviamente per Roseto c’è da rifare quasi del tutto la squadra, ma le impressioni sono buone. Moroni, il ritorno in Italia di Nativi, l’innesto di Brcaninovic: sono tutte scelte oculate per un campionato che può vedere questa squadra dare un po’ più fastidio del previsto.

Conferme: Lavinia Lucantoni, play, Beatrice Caloro, ala, Gianella Aluhe Espedale, guardia, Lucrezia Còser, ala

Novità: Sammie Puisis, guardia (da South Florida, NCAA – USA), Melisa Brcaninovic, ala (da Saragozza, LBF – Spagna), Patricia Bura, centro (dall’Estudiantes, LBF – Spagna), Alyssa Utsby, guardia/ala (da North Carolina, NCAA – USA), Giulia Moroni, play (dal Sanga Milano, A2), Silvia Nativi, play/guardia (da Northern Colorado, NCAA – USA).

Partenze: Giulia Sorrentino, play (a Umbertide, A2), Eva Lizzi, centro (a Matelica, A2), Livija Sakeviciute (al BKG Prima Akademia, Ungheria), Angelica Bardarè (a Viterbo, A2)

Allenatore: Simone Righi (confermato).

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI

Dopo la cavalcata spettacolare dell’ultima stagione, inevitabile confermare praticamente tutto il blocco italiano, quello che ne ha fatto la fortuna. Si scommette tantissimo sul quel che esce dal fronte NCAA, e da qui passeranno varie fortune di un’Alama che, però, ha un’ossatura importante.

Conferme: Raelin Marie D’Alie, play, Beatrice Del Pero, guardia, Caterina Gilli, ala, Tina Cvijanovic, ala, Irene Guarise, play, Maria Pilatone, guardia

Novità: Liz Scott, ala (da Oklahoma, NCAA – USA), Milena Mioni, ala/centro (da San Giovanni Valdarno, A2), Tova Sabel, guardia (da UC Davis, NCAA – USA), Jordan Hobbs, ala (da Michigan, NCAA – USA).

Partenze: Anne Simon, guardia (a Campobasso, A1), Ginevra Cedolini, guardia/ala (a Ragusa, A2), Amari Robinson, ala (alle Mackay Meteorettes, NBL1 North – Australia), Caitlin Bickle, ala/centro (al Neptunas Klaipeda, LMKL – Lituania)

Allenatore: Giuseppe Piazza (confermato).



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI

Sull’isola cambia tutto tranne la capitana, Debora Carangelo. Tanto al maschile quanto al femminile si è deciso per un vero e proprio repulisti. Probabilmente è una squadra che non punta al vertice, ma si reggerà molto sull’asse Carangelo-Spinelli con Julia Boros e Pondexter a rappresentare la speranza in fatto di straniere.

Conferme: Debora Carangelo, play

Novità: Julia Boros, guardia (dal KSC Szekszárd, NB I/A – Ungheria), Anna Turel, guardia (da Faenza, A1), Emanuela Trozzola, play/guardia (dalla Virtus Cagliari, A2), Temira Poindexter, ala (da Kansas State, NCAA – USA), Ludovica Sammartino, ala (da Moncalieri, A2), Martina Spinelli, ala (da Alpo, A1)

Partenze: Shaylee Gonzales, guardia (al Cadi la Seu, LBF – Spagna), Ana-Marija Begic, ala; Silvia Pastrello, ala (a Campobasso, A1), Giulia Natali, guardia (a Broni, A1), Sara Toffolo, ala (al Derthona Basket, A1), Sparkle Taylor, guardia/ala; Umi Diallo, centro; Chiara Grattini, play (a Charleroi, prima serie Belgio)

Allenatore: Paolo Citrini (nuovo).



FAMILA WUBER SCHIO



Dalle parti del presidente Cestaro non ci si può nascondere. Questo Famila vuole ritornare alle Final Six di Eurolega. E fare meglio dei quarti. Forse mai come in quest’annata le possibilità scledensi sono elevate, elevatissime. E non si parla d’Italia, dove l’unica rivale realistica è Venezia.

Conferme: Giorgia Sottana, play, Carlotta Zanardi, play, Costanza Verona, play, Ilaria Panzera, guardia, Olbis Futo Andrè, centro, Jasmine Keys, ala, Kitija Laksa, ala

Novità: Cecilia Zandalasini, ala (dalle Golden State Valkyries, WNBA – USA/Galatasaray, KBSL – Turchia), Maria Conde, ala (dall’USK Praga, ZBL – Cechia), Jessica Shepard, centro (dalle Minnesota Lynx, WNBA/Athinaikos, GWBL – Grecia), Merieme Badiane, ala (dalle Minnesota Lynx, WNBA/Fenerbahce, KBSL – Turchia), Anete Steinberga, ala (dal Galatasaray, KBSL – Turchia)*, Kim Mestdagh, guardia (dal Solmec Rhodigium, A2)*.

Partenze: Dorka Juhasz, ala (al Galatasaray, KBSL – Turchia), Martina Bestagno, centro (al Monaco Basket, LFB – Francia), Janelle Salaun, ala (all’USK Praga, ZBL – Cechia), Martina Crippa, guardia (a Broni, A1), Ivana Dojkic, play/guardia (a Venezia, A1),

Allenatore: Victor Lapeña (nuovo).

(*ingaggio in attesa del ritorno delle impegnate in WNBA)



GEAS BASKET



Il Geas resta in mano a Cinzia Zanotti, mantiene tre giocatrici di primaria importanza (Moore, Trucco e Conti) e intanto si rinforza al massimo possibile. Da osservare soprattutto l’impatto di Osazuwa in A1 dopo esser entrata nel miglior quintetto degli Europei Under 20.

Conferme: Tinara Moore, centro, Gina Conti, play,Valeria Trucco, ala/centro, Olivia Ostoni, guardia

Novità: Madison Scott, ala (da Ole Miss, NCAA – USA), Sara Roumy, ala (da Faenza, A1), Martina Kacerik, guardia (da Campobasso, A1), Cristina Osazuwa, ala/centro (da Costa Masnaga, A2), Beatrice Attura, play (dal Derthona Basket, A1), Adele Maria Cancelli, centro (da Udine, A2)

Partenze: Anna Makurat, ala (a Campobasso, A1), Beatrice Barberis, ala (al Sanga Milano, A2), Ivana Jakubcova (all’Olympiacos, GWBL – Grecia), Jazmon Gwathmey, guardia/ala (ritiro*), Alessandra Orsili, play (all’Ensino Lugo, LFB – Spagna), Laura Spreafico, guardia/ala (al Perfumerias Avenida, LFB – Spagna), Anastasia Conte, play/guardia (al Derthona Basket, A1)

Allenatrice: Cinzia Zanotti (confermata).

*Jazmon Gwathmey diventa assistente di Zanotti e coach nella Geas Academy

UMANA REYER VENEZIA

Schio chiama, Venezia risponde. E anche se Matilde Villa la si dovrà aspettare per molto, i colpi esteri valgono: Charles, Holmes, Mavunga, Hatar, sono tutte ottime scelte per una combinazione che valga almeno la qualificazione all’Eurolega dal round di qualificazione.

Conferme: Matilde Villa play; Francesca Pan, ala; Lorela Cubaj, centro; Mariella Santucci, play/guardia; Martina Fassina, ala; Isabel Hassan, ala; Giuditta Nicolodi, ala

Novità: Kaila Charles, guardia/ala (dalle Dallas Wings, WNBA/DVTK Miskolc, NB I/A, Ungheria), Joyner Holmes, ala/centro (da Las Vegas Aces, WNBA), Stephanie Mavunga, ala (da Valencia, LBF – Spagna), Bernadett Hatar, centro (da Valencia, LBF – Spagna), Ivana Dojkic, play/guardia (da Schio, A1), Francesca Pasa, play (dall’ASVEL Femenin, LFB – Francia).

Partenze: Caterina Logoh (a Empoli, A2), Lisa Berkani (al Besiktas, KBSL – Turchia), Kamiah Smalls (al Galatasaray, KBSL – Turchia), Dragana Stankovic, centro (libera) , Maria Miccoli, ala (a Campobasso, A1), Beatrice Mompremier, ala/centro (all’Adelitas de Chihuahua, LNBPF – Messico), Awak Kuier, ala (al Galatasaray, KBSL – Turchia)

Allenatore: Andrea Mazzon (confermato).