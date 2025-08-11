Basket femminile, Cristina Osazuwa votata nel miglior quintetto degli Europei Under 20

Quest’estate continua a regalare delle soddisfazioni importanti al basket italiano, che ha già conquistato quattro medaglie continentali tra selezioni senior e giovanili. L’ultima è arrivata nella giornata di ieri, a Matosinhos (in Portogallo), con l’Italia che ha travolto la Svezia nella finale di consolazione aggiudicandosi il bronzo agli Europei femminili Under 20.

“Un risultato difficilmente pronosticabile prima che iniziasse il raduno, che però è stato davvero perfetto: abbiamo lavorato tanto e bene, crescendo di giorno in giorno e stabilendo grande empatia tra squadra e staff. Tutte e 16 le giocatrici che sono state con noi a Gubbio meritavano di volare a Matosinhos, un pezzo di questa medaglia va anche a loro“, il commento del CT Giuseppe Piazza.

“Sono stato in grande difficoltà al momento di fare le scelte, poi all’esordio abbiamo pagato la tensione con la Polonia giocando una partita insufficiente. In quel momento la nostra autostima rischiava di venire meno ma questo gruppo è sano e ha reagito da squadra vera, trovando sempre le risorse per risollevarsi e trovando ogni sera una protagonista diversa. È un bronzo sofferto e per questo ancora più bello ed emozionante“, ha aggiunto il coach azzurro.

Europeo di altissimo livello per Cristina Osazuwa (14.0 punti, 7.9 rimbalzi e 1.1 recuperi di media a partita), che è stata inserita nel miglior quintetto del torneo insieme alla spagnola Gina Garcia (MVP della manifestazione), la lituana Daniele Paunksnyte, la lettone Raina Tomasicka e la svedese Lourdes Da Silva Costa.