Basket femminile: ecco tutte le squadre che potrebbero sfidare l’Italia nei pre-Mondiali

Si è completato negli ultimi giorni il quadro delle 24 squadre partecipanti ai tornei pre-mondiali di basket femminile. Il torneo iridato si giocherà in Germania nel settembre 2026, ma sei mesi prima, a marzo, ci sarà la qualificazione che coinvolgerà anche l’Italia, che ora può realmente sognare il torneo globale. E anche per questo la regular season di Serie A1 finirà il 7 marzo.

Andiamo a vedere quali sono le selezioni che vedremo, con una dovuta premessa: non saranno tutte e 24 assieme, ma saranno suddivise in 4 tornei con 6 partecipanti per ciascuna, tutti in differenti città. Da 24 le squadre partecipanti scenderanno a 16. Da questo elenco, però, bisogna toglierne cinque, perché già qualificate per i Mondiali attraverso differenti maniere. In pratica, ne restano 11.

In particolare, ovviamente la Germania c’è in quanto Paese organizzatore. (a Berlino, precisamente). Poi ci sono le squadre vincitrici dei rispettivi tornei continentali oppure zonali della FIBA. In particolare, accedono automaticamente ai Mondiali il Belgio quale vincitore degli Europei, gli USA perché vincitori dell’AmeriCup e l’Australia perché ha vinto l’Asia Cup. Su quest’ultima cosa è bene spiegare: la FIBA ha da tempo unificato Asia e Oceania come zona cestistica, ed è per questo che le oceaniche (Australia, Nuova Zelanda e non solo) giocano nei tornei dedicati all’Asia. Infine, il 3 agosto si conoscerà la squadra vincitrice di Afrobasket.

Tutte queste squadre, però, partecipano lo stesso ai tornei di qualificazione mondiale, il che ridurrà i posti a disposizione in alcuni raggruppamenti. Andiamo però a definire il novero completo delle squadre partecipanti. Come Paese organizzatore dei Mondiali: Germania. Come provenienti dai tornei di prequalificazione: Cechia, Ungheria. Dagli Europei: Belgio, Francia, Italia, Spagna, Turchia. Dall’Asia Cup: Australia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Filippine. Dall’AmeriCup: Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Porto Rico, USA. Da Afrobasket: Mali, Nigeria, Senegal e Sud Sudan, che poi sono le quattro semifinaliste. Naturalmente, il sorteggio, che si terrà nei prossimi mesi, servirà a comprendere meglio la natura di ciò che attenderà l’Italia di Andrea Capobianco.