Basket, l’Italia U18 sfida la Spagna per l’accesso alla finale: chi sono i giocatori iberici da temere

In attesa di vivere il grande appuntamento della nazionale maggiore con gli Europei, continua la magica estate delle nazionali giovanili del basket italiano. Dopo lo storico titolo europeo dell’Under 20, anche l’Under 18 sta facendo sognare in Serbia nella rassegna continentale, dominando proprio nei quarti di finale contro i padroni di casa per 95-66. Una vittoria che ha proiettato gli azzurrini a giocarsi la semifinale contro la Spagna.

Un’Italia davvero straordinaria quella di coach Marco Sodini, trascinata da uno strepitoso Diego Garavaglia, che sta viaggiando a quasi diciassette punti e ad oltre otto rimbalzi di media a partita. Ottimo finora anche l’impatto di Achille Lonati, che il prossimo anno sarà impegnato in NCAA, oltre poi a Patrick Hassan e Mattia Ceccato, tutti oltre gli undici punti di media in questi Europei.

In semifinale ora per gli azzurrini ci sarà dunque la Spagna, che finora ha triturato tutte le avversarie. Prima nel girone Lettonia, Slovenia, Belgio, poi negli ottavi la Macedonia ed infine nei quarti di finale la Turchia.

Il protagonista principale di questi Europei per la Spagna è stato Diego Nebla, che è anche l’unico che sta viaggiando in doppia cifra nella media punti. L’ala grande in forza alla Joventud Badalona ha quasi quattordici punti (13.8) e sei rimbalzi di media a match. Altre punte di diamante della nazionale spagnola sono le guardie Alex Blanco e Andy Huelves (entrambi sopra i nove punti di media), senza dimenticare Ian Platteeuw, anche lui di Badalona, con nove punti ed oltre sei rimbalzi a gara.

Sarà dunque una semifinale veramente spettacolare con alcuni dei migliori talenti del panorama europeo. Bisogna poi ricordare che poi dall’altra parte del tabellone saranno Francia e Lettonia a giocarsi l’accesso alla finale continentale.