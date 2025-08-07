ATP Toronto 2025, risultati 6 agosto: la finale sarà Khachanov-Shelton, semifinali fatali per Zverev e Fritz

Le semifinali dell’ATP Masters 1000 di Toronto fanno registrare le sconfitte delle prime due teste di serie del tabellone, il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz: la finale sarà tra il russo Karen Khachanov e lo statunitense Ben Shelton.

Nella semifinale della parte alta del tabellone il russo Karen Khachanov piega il tedesco Alexander Zverev al tiebreak del terzo set dopo due ore e 55 minuti di battaglia con lo score di 6-3 4-6 7-6 (4). Nel primo set il russo centra il break a trenta nel quarto game e poi difende il margine senza patemi fino al 6-3. Nella seconda partita l’equilibrio si spezza nel finale, con Zverev che dal 4-4 0-15 vince gli ultimi 8 punti giocati e pareggia i conti sul 6-4. Nella frazione decisiva il teutonico salva una palla break in apertura ed un’altra nel quinto game, ma nel dodicesimo non sfrutta un match point. Nel tiebreak Zverev si porta sul 3-1, ma subisce la rimonta di Khachanov, che infila 5 punti, va sul 6-3 e poi porta a casa il successo sul 7-4.

Nel penultimo atto della parte bassa del main draw il derby statunitense premia Ben Shelton, che liquida il connazionale Taylor Fritz con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo parziale fioccano le palle break in avvio, ma non ci sono strappi: Shelton ne manca una in apertura e ben quattro nel terzo gioco, mentre Fritz non ne concretizza due nel secondo game. Dal 3-4, però, Shelton infila tre giochi consecutivi, grazie al break a quindici nel nono gioco, e chiude sul 6-4. Nella seconda frazione l’equilibrio si spezza nel quinto game, che permette a Shelton di portarsi sul 3-2 grazie al break a quindici. Nel nono gioco Fritz serve per restare nel match, ma cede ancora la battuta, questa volta a trenta, e Shelton vola in finale sul 6-3.

ATP MASTERS 1000 TORONTO – RISULTATI 6 AGOSTO

Semifinali

Karen Khachanov (Russia, 11) b. Alexander Zverev (Germania, 1) 6-3 4-6 7-6 (4)

Ben Shelton (Stati Uniti, 4) b. Taylor Fritz (Stati Uniti, 2) 6-4 6-3