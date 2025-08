Jannik Sinner si allena col manicotto a Cincinnati, ma non c’è nessun problema al gomito

Jannik Sinner ha affrontato quest’oggi un altro giorno d’allenamenti a Cincinnati. Il n.1 del mondo, che farà il proprio esordo nel Masters1000 dell’Ohio sabato 9 o domenica 10 agosto, sta portando avanti la propria preparazione.

Dopo essersi allenato con il giapponese Yoshito Nishioka, lo spagnolo Jaume Munar e l’argentino Camilo Ugo Carabelli, oggi è stata la volta dell’americano Chris Eubanks. A colpire l’attenzione degli appassionati è stata la ricomparsa del manicotto al braccio destro, diventato noto agli appassionati nel corso di Wimbledon.

Sinner, scivolato nell’ottavo di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov a Londra, aveva fatto uso di questo “accessorio” per coprire una serie fasciature all’altezza del gomito che gli aveva dato qualche problema. Nei primi training negli States il pusterese non aveva fatto sfoggio di questa “copertura” al braccio, mentre oggi con Eubanks ne ha fatto uso.

Ci sono preoccupazioni? A quanto pare no e si parla solo di precauzione per tenere sotto controllo una parte sempre molto delicata per un giocatore. Manicotto, tra l’altro, diventato d’uso comune tra tanti giocatori anche come semplice “vezzo”. Vedremo se nel corso di quest’esperienza nell’evento di Cincinnati il manicotto sarà indossato anche in partita o se Jannik lo utilizzerà solo nei vari training per una propria sensazione di sicurezza.