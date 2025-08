ATP Cincinnati 2025: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno

Non è stata ancora definita la data del sorteggio dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, né si conoscono con esattezza le 32 teste di serie, ma una prima idea sul percorso di Jannik Sinner in Ohio si può già avere considerando la situazione di classifica al momento in essere.

Stando al ranking attuale, Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e per questo motivo potrà ritrovare soltanto in finale Carlos Alcaraz (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra Alexander Zverev (numero 3) e Taylor Fritz (numero 4) soltanto in semifinale.

Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Novak Djokovic, Ben Shelton, Alex de Minaur ed Holger Rune. Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero, nell’ordine, Daniil Medvedev, Tommy Paul, Karen Khachanov e Flavio Cobolli.

L’azzurro ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra il 25 ed il 32 del seeding, ovvero Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Sebastian Korda, Alex Michelsen e Luciano Darderi, ed infine non incontrerà teste di serie nel secondo turno, dopo aver usufruito di un bye nel primo.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Terzo turno

Una testa di serie tra la 25 e la 32, ovvero Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Sebastian Korda, Alex Michelsen e Luciano Darderi.

Quarto turno

Una testa di serie tra la 13 e la 16, ovvero Daniil Medvedev, Tommy Paul, Karen Khachanov e Flavio Cobolli.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Novak Djokovic, Ben Shelton, Alex de Minaur ed Holger Rune.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Carlos Alcaraz.