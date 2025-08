ATP Toronto, Holger Rune e Casper Ruud approdano agli ottavi di finale. Medvedev ko

Definiti i qualificati agli ottavi di finale della parte alta del tabellone del Masters1000 di Toronto. Non sono arrivate buone notizie per il tennis italiano, viste le sconfitte di Lorenzo Musetti e di Matteo Arnaldi, rispettivamente contro l’americano Alex Michelsen e il tedesco Alexander Zverev. Due ko in tre set e con rimonta subìta dal toscano e dal ligure.

Zverev, quindi, dovrà sfatare il tabù “Francisco Cerundolo“, suo prossimo avversario negli ottavi di finale. L’argentino ha dimostrato di sapersi esaltare contro il teutonico, vedremo quali contromisure saprà apportare Sascha per evitare una replica della battuta d’arresto.

Michelsen, invece, giocherà contro l’altro americano Learner Tien, e sarà un derby particolarmente tirato, ricordando gli incontri disputati al termine dell’anno scorso con la NextGen ATP. Tien ha prevalso nella sfida contro l’altro americano, Reilly Opelka, mettendo in mostra una grande intelligenza in campo. Missione compiuta anche per Casper Ruud. Il norvegese, sconfitto in due parziali il portoghese Nuno Borges, affronerà il susso Karen Khaschanov, costretto al terzo setp per battere il volentoroso americano Emilio Nava.

Di sicuro impatto la sconfitta del russo Daniil Medvedev contro l’australiano Alexei Popyrin, che a quanto pare l’aria di questo torneo la gradisce particolarmente. Il 5-7 6-4 6-4 dell’aussie pone l’accento sulla crisi vissuta dal moscovita. Sarà interessante verificare cosa Popyrin riuscirà a fare contro Rune.