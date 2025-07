ATP Toronto 2025, Musetti si fa rimontare da Michelsen ed esce al terzo turno

Si ferma al terzo turno il cammino di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Toronto. Il numero dieci del mondo è stato sconfitto dall’americano Alex Michelsen in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 6-4 dopo due ore e trentuno minuti di gioco. Una sconfitta dolorosa sicuramente per Musetti, che sta ancora cercando la forma migliore dopo i problemi fisici avuti post Roland Garros e che ha sicuramente mancato troppe occasioni di far suo il match.

Non sono bastati cinque ace e il 71% di punti vinti con la prima di servizio a Musetti. Anche con la seconda la percentuale dell’azzurro è stata ottima (63%). Michelsen ha chiuso con 32 vincenti contro i 27 di Musetti, mentre sono stati 48 gli errori non forzati dell’americano rispetto ai 37 del toscano.

Ottimo avvio di match per Musetti, che tiene bene i suoi turni di servizio e poi si procura una palla break nel quarto gioco. Michelsen sente la pressione del momento e commette doppio fallo, con l’azzurro che allunga così sul 3-1. Il toscano non concede nulla in battuta e al primo set point chiude abbastanza agevolmente sul 6-3.

Musetti ha subito una palla break in apertura di secondo set, ma il suo passante di rovescio non supera la rete. Il toscano deve affrontare due palle break nell’ottavo game, ma con due seconde riesce comunque a salvarsi con Michelsen che sbaglia due volte la risposta. Il set prosegue seguendo i turni di servizio e scivola al tie-break. L’americano si porta per due volte avanti di un mini-break e alla fine riesce a imporsi per 7-4, portando il match al terzo set.

Nonostante il set perso, Musetti parte bene nel terzo e si porta sullo 0-40 nel secondo game. Michelsen annulla le prime due palle break, ma sulla terza arriva ancora il doppio fallo dell’americano che regala il break all’azzurro. Michelsen, però, reagisce subito e trova il controbreak immediato con Musetti che non controlla il lob. Il quarto game è incredibile, con l’azzurro che non sfrutta quattro palle break e alla fine Michelsen vince un delicatissimo turno di servizio. Musetti risente dell’occasione persa e concede tre palle break. Sulla terza arriva l’errore del toscano e Michelsen si porta avanti nel set. Nell’ottavo game Musetti ha una palla del controbreak, ma spara lunghissima la risposta e l’americano tiene ancora il servizio. Succede di tutto nel finale di set. Nel nono gioco Musetti annulla due match point e resta nel match, con il decimo game che si trasforma in una clamorosa battaglia. Michelsen manca ancora quattro match point, Musetti non riesce a sfruttare due palle del controbreak e alla fine all’ennesimo match point l’americano chiude sul 6-4 e vola agli ottavi.