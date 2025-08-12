ATP Cincinnati 2025, Bolelli e Vavassori liquidano il tandem Lammons-Pel e approdano agli ottavi

Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio maschile del torneo ATP di Cincinnati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero 6, liquidano 6-4 6-4, in un’ora e ventuno minuti la coppia formata dall’americano Nathaniel Lammons e dall’olandese David Pel. Negli ottavi di finale i due azzurri sfideranno le wild card americane JJ Tracy e Robert Cash.

La partita inizia nel rispetto dei turni di servizio delle due coppie. I primi a rompere l’equilibrio sono i due giocatori italiani che nel quinto gioco operano il break al deciding point, decisiva la risposta di rovescio di Bolelli, e difendono poi a zero i successivi turni di battuta per il 4-2 e il 5-3. Il momento della verità arriva nel decimo gioco. Vavassori è solido al servizio, incide da fondo campo e si procura tre set point; gli avversari però li annullano con tre ottime risposte prima che la staffilata di diritto scagliata da Vavassori fissi il 6-4 del primo parziale.

Lammons/Pel iniziano il secondo parziale difendendo a 30 il servizio dell’1-0. Le due coppie concedono poco ai rivali sui rispettivi turni di battuta, la svolta arriva nel settimo game. Il duo italiano rimonta da 40-15 e, al deciding point, opera il break per il 4-3. Bolelli, decisivo con il rovescio nei momenti chiave della contesa, sigla il 5-3 al deciding point con un’ottima prima di servizio. Nel momento decisivo Vavassori serve bene, Bolelli copre a rete e, al primo match point, la partita si chiude sul 6-4.

Bolelli e Vavassori piazzano due ace, commettono quattro doppi falli e servono il 50% di prime palle. Il duo azzurro realizza l’88% dei punti quando mette dentro la prima e il 79% quando deve affidarsi alla seconda. Il computo complessivo dei punti premia la coppia italiana per 56 a 46.