Atletica, Dosso brilla sui 100 agli Assoluti. Diaz a quote bassissime, Battocelli e Desalu vincenti

A Caorle (in provincia di Venezia) è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica. Sabato purtroppo condizionato dalla pioggia nella battute iniziali e poi dal freddo, che ha inevitabilmente influenzato le prestazioni degli azzurri impegnati in questo appuntamento di avvicinamenti ai Mondiali, previsti a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il risultato migliore è arrivato per merito di Zaynab Dosso, che ha vinto i 100 metri in un buon 11.13 con 0,8 m/s di vento a favore.

Andy Diaz è apparso in evidenti difficoltà e non è andato oltre un modestissimo 16.66 nel salto triplo, mentre Nadia Battocletti ha accelerato nell’ultimo giro e mezzo sui 5.000 metri salvo poi accasciarsi dopo il traguardo nei pressi di una fioriera e non mostrando una bella cera. Fausto Desalu si è imposto sul rettilineo in 10.30, mentre Eric Marek si è infortunato. Di seguito i risultati della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI ATLETICA OGGI

FINALI

100 METRI (FEMMINILE) – Zaynab Dosso firma il miglior risultato della serata, correndo in 11.13 con 0,8 m/s di vento a favore. Uscita dai blocchi di partenza un po’ lenta, ma poi l’accelerazione è stata convincente e il lanciato è stato di sostanza: settimo crono della carriera, a sei centesimi dallo stagionale. Buon rilancio a un mese e mezzo dall’evento clou dell’annata agonistica, alle spalle della primatista nazionale si sono piazzate Alessia Pavese (11.43) e Ugochinyere Amanda Obijiaku (11.50), quarta Gaya Bertello (11.50).

100 METRI (MASCHILE) – Fausto Desalu si presentava forte del 10.25 di Roma, pronto a sfidare Eric Marek (10.22) che però si è infortunato nel corso della finale. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 ha prevalso in una serrata volata con il crono di 10.30, precedendo Bernardo (10.35) e l’ormai ex lunghista Filippo Randazzo (10.38). Il velocista lombardo andrà a caccia della doppietta, visto che domani punterà a brillare sul mezzo giro di pista dopo il 20.12 corso in Germania.

5000 METRI (FEMMIILE) – Nadia Battocletti non ha rivali entro i confini nazionali, decide di cambiare passo quando mancano 600 metri al traguardo e prova una progressione per testare la gamba. L’argento olimpico dei 10.000 metri si è un po’ spenta nel finale e dopo aver tagliato la linea d’arrivo si è accasciata nei pressi di una fioriera, dando l’impressione di non stare benissimo e rialzandosi poi facendo una smorfia. La trentina, che ha vinto in 15:03.73, precedendo Micol Majori (15:04.32) ed Elisa Palmero (15:06.65), dovrebbe doppiare sui 1500 metri nella giornata di domani.

SALTO TRIPLO (MASCHILE) – Andy Diaz era uno degli uomini più attesi del fine settimana, ma il bronzo olimpico è apparso ben lontano dalla forma dei giorni migliori. Il Campione del Mondo e d’Europa indoor, capace di spingersi a 17.80 metri durante l’inverno, sembra accusare ancora i postumi del problema fisico accusato sul finire della stagione in sala e il suo gesto tecnico appare poco fluido. Oggi ha vinto con un modestissimo 16.66 metri, precedendo Federico Morseletto (15.87) e Gabriele Tosti (15.76), ma servirà risolvere diverse problematiche per essere protagonisti ai Mondiali.

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – Erika Saraceni ha vinto la gara con un solido balzo da 13.86 metri piazzato al primo tentativo e non presentandosi più in pedana, anche perché settimana prossima gareggerà agli Europei Under 20. Dopo aver superato il muro dei 14 metri agli Europei a squadre, la promessa dell’atletica tricolore ha regolato la più esperta Ottavia Cestonaro (13.56) e Smeraldo (13.23).

LANCIO DEL DISCO (FEMMINILE) – Daisy Osakue ha vinto una gara di rimonta: due nulli iniziali, risale in ottava posizione, poi in terza e infine piazza la stoccata di 61.20 metri che vale la vittoria davanti a Stefania Strumillo (54.65) e a Fortuna (52.81).

SALTO CON L’ASTA (FEMMINILE) – A Elisa Molinarolo basta un comodo 4.32 per vincere la gara, precedendo Roberta Gherca (4.22) e Virginia Scardanzan (4.12). A seguire la veneta ha piazzato un buon 4.52, commettendo poi tre nulli a 4.62.

TIRO DEL GIAVELLOTTO (MASCHILE) – Giovanni Frattini ha prevalso nel serrato spalla a spalla con Roberto Fina (74.87 a 74.35), terzo Roberto Orlando (73.62).

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – Giorgio Olivieri si è imposto con 74.12, secondo posto di Proserpio con 69.90, terzo posto per Iacocca con 69.33.

BATTERIE

400 OSTACOLI (MASCHILE) – L’uomo più atteso è Alessandro Sibilio, che non ha esagerato nella propria batteria e ha chiuso con il tempo di 51.47. Il miglior crono porta la firma di Vittorio Ghedina (50.72), davanti a Giacomo Bertoncelli (50.96) e a Riccardo Berrino (51.35).

400 OSTACOLI (FEMMINILE) – Alice Muraro promossa con il miglior accredito (57.33), si preannuncia una bella sfida con Linda Olivieri (57.97), Rebecca Sartori (58.16) e Alessia Seramondi (58.74).