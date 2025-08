Zaynab Dosso, squillo agli Assoluti: crono di rilievo in condizioni difficili e rilancio per i Mondiali

Squillo di Zaynab Dosso sui 100 metri ai Campionati Italiani Assoluti: la primatista italiana si è imposta con il pregevole crono di 11.13 (0,8 m/s di vento a favore), nonostante le condizioni climatiche non ottimali in quel di Caorle (il freddo si è fatto sentire nella località in provincia di Venezia). La Campionessa d’Europa e argento mondiale sui 60 metri ha avuto un tempo di reazione un po’ alto (0.169) ma poi si è prodigata in una buona accelerazione e il lanciato è sembrato in decisa ripresa dopo le ultime uscite apparse poco sfavillanti.

L’allieva di Giorgio Frinolli ha siglato il settimo crono della propria carriera sul rettilineo, il terzo riscontro stagionale dopo le due stoccate firmate a Foligno lo scorso 11 luglio (11.07 in batteria e 11.12 in finale). Dopo i lampi in terra umbra, che avevano fatto seguito alla quarta piazza agli Europei a squadre (11.22), aveva faticato tra Lucerna (11.24) e Madrid (11.28). Dopo l’infortunio accusato sul finire dell’eccellente stagione indoor, la velocista emiliana sta facendo carburare il motore in vista dei Mondiali, previsti a Tokyo a metà settembre.

Zaynab Dosso dovrà prendere il risultato odierno come base di rilancio e in occasione della rassegna iridata dovrà correre sui ritmi del suo record italiano (11.01 lo scorso anno) se vorrà puntare a disputare la finale. Ampiamente distaccate Alessia Pavese (11.43) e Ugochinyere Amanda Obijiaku (11.50), quarta Gaya Bertello (11.50). Kelly Doualla è assente perché settimana prossima sarà impegnata agli Europei Under 20 in quel di Tampere.