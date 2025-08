Nadia Battocletti prova una progressione sui 5000, poi la smorfia dopo il traguardo agli Assoluti

Nadia Battocletti ha rotto gli indugi quando mancava un giro e mezzo al termine dei 5000 metri in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di atletica, che si disputano nel weekend a Caorle (in provincia di Caorle). L’argento olimpico dei 10.000 metri, nonché Campionessa d’Europa sulla distanza, ha inscenato l’atteso cambio di ritmo a 600 metri dal traguardo, con la volontà di intensificare il passo per saggiare la propria condizione a un mese e mezzo dai Mondiali di Tokyo.

In condizioni climatiche non semplici (il freddo ha fatto la differenza nella località veneta) non era facile esprimersi al meglio e la fuoriclasse trentina si è un po’ spenta nel finale, riuscendo comunque a rispettare il pronostico della vigilia e a conquistare il tricolore con il crono di 15:03.73, precedendo Micol Majori (15:04.32) ed Elisa Palmero (15:06.65). Una volta tagliato il traguardo, però, Nadia Battocletti si è accasciata nei pressi di una fioriera e non sembrava essere nelle migliori condizioni fisiche.

Una volta rialzatasi ha espresso una smorfia che manifestava alcuni dubbi: dall’alto del suo perfezionismo, grazie a cui è riuscita a conseguire risultati straordinari nelle ultime due stagione, si farà degli interrogativi e proverà a darsi una risposta. Domani sera la dovremmo rivedere sui 1500 metri, visto che ha deciso di doppiare la propria fatica in questi Assoluti, da volto simbolo dell’atletica italiana.