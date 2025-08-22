A che ora Sofia Raffaeli oggi ai Mondiali di ginnastica ritmica: programma finale all-around, dove vederla in tv e streaming

Oggi, venerdì 22 agosto, si disputerà la terza giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica: a Rio de Janeiro andrà in scena la finale del concorso generale individuale, riservate alle prime 18 classificate delle qualificazioni, tra le quali le azzurre Sofia Raffaeli e Tara Dragas.

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 19.30

Le due azzurre, rispettivamente quarta ed ottava nelle qualificazioni, sono state inserite nel Gruppo B della finale, riservato alle prime 9 delle eliminatorie, e saranno in gara a partire dalle 22.00 ora italiana, mentre le atlete dalla decima piazza in giù apriranno il programma alle 19.30 ora italiana.

La diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD dalle 19.30 alle 20.20 e su Rai 3 dalle 22.00 alle 00.10, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play Sport 2 dalle 19.30 alle 21.40 e su Rai Play dalle 22.00 alle 00.10, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale.

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Venerdì 22 agosto

19.30-21.40 Concorso generale individuale, finale: Gruppo B

22.00-00.10 Concorso generale individuale, finale: Gruppo A (con Sofia Raffaeli e Tara Dragas)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 19.30 alle 20.20, su Rai 3 dalle 22.00 alle 00.10.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 dalle 19.30 alle 21.40, Rai Play dalle 22.00 alle 00.10.

Diretta Live testuale: OA Sport.