Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli solida nelle qualifiche dei Mondiali. Dragas ammalia con la palla

A Rio de Janeiro (Brasile) sono incominciati i Mondiali di ginnastica ritmica, con una prima giornata riservata alla prima metà delle qualificazioni per le individualiste. L’Italia vuole sognare in grande con Sofia Raffaeli (bronzo olimpico a Parigi 2024 e quest’anno vincitrice di due tappe di Coppa del Mondo nel concorso generale individuale) e Tara Dragas (emersa in maniera dirompente in questa annata agonistica con tanto di successo di specialità nel massimo circuito internazionale itinerante).

Le azzurre sono scese in pedana nella terza delle quattro suddivisione, cimentandosi con cerchio e palla. Sofia Raffaeli è stata relativamente solida con il cerchio (28.700: 12.300 per le difficoltà, 8.200 di esecuzione, 8.250 per la parte artisticità, 0.05 di penalità) e si è confermata su buoni livelli con la palla (28.350: 12.200 di pannello D, 7.950 di E Score, 8.200 di nota artistica), issandosi provvisoriamente al secondo posto con il riscontro complessivo di 57.050, alle spalle della bulgara Stiliana Nikolova (58.750, 29.350+29.400) e davanti alla statunitense Rin Keys (57.000, 28.900+28.100).

Tara Dragas è risultata un po’ fallosa con il cerchio (27.800; 12.00 di D Score, 7.900 di esecuzione e artisticità), ma poi è stata maiuscola con la palla, dove ha letteralmente strabiliato: perentorio 29.000 (12.700, 8.150 e 8.150) e chiaro messaggio a tutte le rivali. La friulana si è inserita in quarta piazza sul giro completo (56.800), davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (56.700) e all’israeliana Meital Maayan Sumkin (55.950). Le nostre portacolori devono però attendere l’ultima suddivisione, prevista nella notte italiana con la presenza tra le altre della tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica di Parigi 2024) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (Campionessa d’Europa sul giro completo in primavera).

Si ritornerà poi in pedana domani per gli esercizi con le clavette e con il nastro. Ricordiamo che verranno presi in considerazione soltanto i migliori tre punteggi di ogni ginnasta e le prime 18 si qualificheranno alla finale all-around, dove si assegneranno le medaglie nell’unica gara prevista anche ai Giochi. Le prime otto in ciascun attrezzo si qualificheranno alle finali di specialità: per il momento Raffaeli è quarta al cerchio e alla palla, Dragas è seconda alla palla.