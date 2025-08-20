A che ora la ginnastica ritmica oggi in tv: orari 20 agosto, programma, streaming, italiane in gara

Oggi mercoledì 20 agosto (a partire dalle ore 14.00) incominciano i Mondiali 2025 di ginnastica ritmica: a Rio de Janeiro si alza il sipario sulla rassegna iridata, l’evento più importante della stagione post-olimpica. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale del Brasile, dove ad aprire le danze sarà la prima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste: spazio alle prove con il cerchio e la palla per iniziare il cammino che condurrà alla finale all-around di venerdì e agli atti conclusivi di specialità previsti domenica.

L’Italia sarà grande protagonista in terra sudamericana con due atlete di primissimo piano, che sono state inserite nel gruppo C e dunque scenderanno in pedana a partire dalle ore 21.10 italiane: Sofia Raffaeli e Tara Dragas andranno a caccia della qualificazioni alle finali di specialità e punteranno a essere nelle posizioni di vertice a metà del turno preliminare, in vista della finale sul giro completo. Le altre big: l’ucraina Taisiia Onofriichuk, le bulgare Stiliana Nikolova ed Eva Brezalieva, la tedesca Darja Varfolomeev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (mercoledì 20 agosto) ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming integrale su Eurovision Sport., prevista la diretta live testuale per la suddivisione delle italiane (dalle ore 21.00) su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Mercoledì 20 agosto

14.00-17.00 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo A)

17.45-20.45 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo B)

21.10-00.10 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo C): con le italiane

Giovedì 21 agosto

00.35-03.35 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo D)

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport per la suddivisione delle italiane (dalle ore 21.00).

ITALIANE IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA RITMICA

Mercoledì 20 agosto

21.10-00.10 Qualificazioni individuali, cerchio e palla (gruppo C): Sofia Raffaeli, Tara Dragas