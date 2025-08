Ginnastica ritmica, Tara Dragas entra nel Codice dei Punteggi: per sempre nella storia con il suo elemento

Tara Dragas rimarrà per sempre nella storia della ginnastica ritmica. L’azzurra è infatti entrata nel Codice dei Punteggio, ovvero la base del regolamento di questo sport: un’atleta che esegue per prima un elemento riconosciuto dal Comitato Tecnico Internazionale merita il diritto di nominare quella difficoltà con il suo cognome.

La friulana aveva mostrato alla giuria una difficoltà corporea del valore di 0.4 in occasione della tappa di Coppa del Mondo andata in scena nel weekend del 18-20 luglio a Milano. Il movimento consiste in un’arabesque con rotazione di 360 gradi, gamba posteriore sollevata all’orizzontale e sostenuta con la mano, e busto inclinato all’indietro fino all’orizzontale. Ogni rotazione aggiuntiva sarà valutata con un incremento di +0.2.

Il Dragas verrà inserito nella lista di tutte le difficoltà corporee intitolate alle ginnaste subito dopo i Mondiali 2025, che si disputeranno a Rio de Janeiro (Brasile) dal 20 al 24 agosto. La 18enne, splendida quinta nel concorso generale degli ultimi Europei e vincitrice al nastro in Coppa del Mondo a Milano, farà compagnia nel Codice dei Punteggi alle altre italiane Sofia Raffaeli (pivot con grand-écart laterale e gamba libera flessa) e Alexandra Agiurgiuculese (salto jeté en tournant con boucle e stacco e arrivo sulla stessa gamba).