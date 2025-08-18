Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2025: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali 2025 di ginnastica ritmica si disputeranno a Rio de Janeiro (Brasile) dal 20 al 24 agosto. L’evento agonistico più importante della stagione post-olimpica andrà in scena nella capitale verdeoro, dove questa competizione sbarcherà per la prima volta nella storia. Si preannuncia grande spettacolo lungo i cinque giorni di gara, dove l’Italia punterà a essere protagonista con le sue stelle dopo aver già ben figurato agli Europei e nelle varie tappe di Coppa del Mondo.

Le prime due giornate saranno dedicate alle qualificazioni delle individualiste, preludio alla finale del concorso generale individuale prevista per venerdì 22 agosto: Sofia Raffaeli e Tara Dragas saranno tra le pretendenti alle medaglie, fronteggiando le altre big del panorama internazionale. Sabato 23 agosto sarà riservato all’all-around per gruppi, dove le Farfalle sperano di graffiare dopo tante difficoltà riscontrate nel corso della stagione. Domenica la grande conclusione con tutte le finali di specialità (prove non previste ai Giochi).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play per quanto riguarda le finali; prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Brasile sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2025

Mercoledì 20 agosto

14.00-17.00 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo A)

17.45-20.45 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo B)

21.10-00.10 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo C): con le italiane

Giovedì 21 agosto

00.35-03.35 Qualificazioni individuali: cerchio e palla (gruppo D)

14.00-17.00 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo B)

17.45-20.45 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo A)

21.10-00.10 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo D)

Venerdì 22 agosto

00.35-03.35 Qualificazioni individuali: clavette e nastro (gruppo C): con le italiane

19.30-21.40 Concorso generale individuale, finale (dalla 10ma alla 18ma delle qualifiche)

22.00-00.10 Concorso generale individuale, finale (dalla prima alla nona delle qualifiche)

Sabato 23 agosto

19.00-00.00 Concorso generale per gruppi, 5 nastri e 3 palle/2 cerchi: con l’Italia

Domenica 24 agosto

16.00-16.35 Finali di specialità: cerchio individuale

16.40-17.15 Finali di Specialità: palla individuale

17.50-18.35 Finali di Specialità: cinque nastri per gruppi

19.00-19.35 Finali di Specialità: clavette individuale

19.40-20.15 Finali di Specialità: nastro individuale

20.50-21.35 Finali di Specialità: 3 palle/2 cerchi per gruppi

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD per la finale all-around individuale, gratis e in chiaro; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.30 per la finale all-around per gruppi, gratis e in chiaro; Rai 2 per le finali di specialità fino alle ore 20.30 e a seguire su RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 dalle ore 21.30 di sabato per la finale all-around per gruppi, gratis; Rai Play per l’all-around individuale e le finali di specialità, gratis e in chiaro.

Diretta Live testuale: OA Sport.