A che ora Italia-Bosnia Erzegovina oggi, Europei basket 2025: programma, tv, streaming

A poco più di 24 ore dal successo contro la Georgia, l’Italbasket torna subito in campo oggi domenica 31 agosto alle 20:30 italiane per affrontare la Bosnia Erzegovina nella terza giornata dell’Europeo 2025 per il girone C in svolgimento a Limassol (Cipro) e proseguire la striscia positiva.

Gli azzurri dopo il ko al debutto contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo sono riusciti a rialzare prontamente la testa contro la coriacea compagine georgiana, prendendo il largo nel quarto decisivo fino al 78-62 con cui si sono aggiudicati la vittoria trascinati dai 15 punti di Saliou Niang e dai 14 di Simone Fontecchio che ha ritrovato le giocate dopo una prima giornata negativa al tiro. Benissimo anche ‘Momo’ Diouf con 13 punti e capitan Melli con 8 punti e altrettanti rimbalzi, con la Nazionale tricolore che martedì sera affronterà la Spagna di Sergio Scariolo.

La Bosnia Erzegovina ha iniziato il proprio cammino ad EuroBasket 2025 con una larga vittoria per 91-64 contro i padroni di casa di Cipro grazie ai 18 punti della stella NBA in forza agli Utah Jazz Jusuf Nurkic e ai 10 di Amar Alibegovic ex Virtus Bologna e ora in forza ai Trapani Sharks. La rappresentativa balcanica ha poi perso nel secondo match contro la Spagna campione in carica per 88-67, e cercherà quindi il pronto riscatto proprio contro l’Italia.

Palla a due che verrà alzata alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) questa alle 20:30 ora italiana – le 21:30 secondo il fuso orario della piccola isola non troppo distante dalla Grecia. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming garantita da RaiPlay per tutti e da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul terzo match dell’Italia ad EuroBasket 2025!

