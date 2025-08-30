Basket, la Germania mostra i muscoli ed annienta la Lituania agli Europei. Successi anche per Estonia e Belgio

Altro grande pomeriggio quello completato da pochi minuti ad EuroBasket 2025, con tre partite disputate tra il girone B e D oltre chiaramente al match degli azzurri che hanno battuto la Georgia per 78-62 riscattando il ko contro la Grecia: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle altre sfide.

LITUANIA-GERMANIA 88-107 (Girone B – Tampere, Finlandia)

La Germania fa vedere ancora una volta i muscoli e batte nettamente la Lituania per 88-107 rimanendo così imbattuta nel girone B dopo tre giornate. I campioni del mondo in carica partono subito benissimo con un primo quarto da 20-32 che indirizza già la partita sui binari giusti, con la Lituania che accenna una timida reazione nel secondo parziale chiudendo sotto di otto lunghezze all’intervallo lungo (47-55). L’inerzia positiva per la Nazionale baltica prosegue anche nella ripresa quando Valanciunas e compagni si riportano a -4 (53-57), ma la Germania ritrova immediatamente il ritmo e piazza un altro allungo fino al +19 (60-79) con i lituani che inseguono a -11 dopo 30’ (72-83). Nella frazione conclusiva la ‘Mannschaft’ gestisce il margine e lo incrementa ulteriormente fino al +22 (79-101), con la Lituania che cerca invano di limitare parzialmente i danni per il 88-107 con cui la Germania vince nettamente trascinata da tre giocatori oltre i venti punti segnati (Dennis Schröder, Franz Wagner e Daniel Theis).

TOP SCORER

Lituania: Jokubaitis 20, Valanciunas 14, Normantas 11

Germania: Schröder 26, F. Wagner 24, Theis 23

REPUBBLICA CECA-ESTONIA 75-89 (Girone D – Riga, Lettonia)

Pronto riscatto per l’Estonia, che dopo il ko di misura all’esordio contro la ‘vicina’ Lettonia (70-72) piega la resistenza della Repubblica Ceca per 75-89 grazie soprattutto ai due quarti centrali. La Nazionale del piccolo paese baltico parte bene con un primo quarto chiuso sul 19-23, innestando le marce alte nella frazione seguente che con un parziale interno di 18-31 le consente di volare a +18 prima di rientrare negli spogliatoi (36-54). La Repubblica Ceca accenna una reazione nel terzo quarto, ma gli estoni non solo controllano ma allargano anche la forbice nel punteggio sfondando anche i venti punti di margine e ritrovandosi a +23 alla terza sirena (54-77). Con la vittoria oramai in cassaforte l’Estonia può anche iniziare a giocare con il cronometro, mentre la Cechia punta a colmare parzialmente il gap anche per un discorso legato alla differenza canestri per il 75-89 con cui si completa questa sfida.

TOP SCORER

Rep. Ceca: Zidek 14, Peterka 13, Krejci 10

Estonia: Kullamae 16, Drell 15, Joesaar, Konontsuk e Treier 10

ISLANDA-BELGIO 64-71 (Girone D – Riga, Lettonia)

Rialza la testa anche il Belgio, che dopo aver perso nella prima giornata di fronte alla Francia vice-campione uscente prevale nel secondo turno sull’Islanda per 64-71. Sono però gli scandinavi a prendersi il primo parziale sul 21-17, con la rappresentativa nordica che contiene l’attacco belga nel secondo quarto chiuso sul punteggio di 36-32. Il Belgio trova la forza di mantenere il contatto ed impattare nella ripresa (43-43), ma l’Islanda risponde colpo su colpo e conserva due possessi pieni di vantaggio alla terza sirena (52-46). Nel parziale decisivo i fiamminghi riescono ad operare il sorpasso decisivo, con gli avversari che sembrano aver finito le energie dopo aver condotto per 35’ e devono capitolare per 64-71 incassando così la seconda sconfitta in altrettante partite disputate.

TOP SCORER

Islanda: Hlinason 20, Fridriksson 13, Hermannsson 12

Belgio: Lecomte 16, Mwema 13, Bako 10