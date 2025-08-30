L’Italia si sblocca agli Europei di basket! Chiara vittoria sulla Georgia, Niang e Diouf scatenati

L’Italia si sblocca agli Europei e trova la prima vittoria in un match fondamentale contro la Georgia. Finisce 78-62 per la squadra di Pozzecco, che ottiene un successo importante in ottica qualificazione agli ottavi e piazzamento nel girone. La scossa per gli azzurri è arrivata ad inizio ultimo quarto, con il break che ha messo al tappeto la Georgia. Domani sera si replica subito, con l’Italia che affronterà la Bosnia in un match assolutamente da non sbagliare.

Saliou Niang è il migliore degli azzurri, chiudendo alla fine con 15 punti in 17 minuti di impiego. Importante anche il contributo di Momo Diouf, che ha firmato 13 punti. Simone Fontecchio riscatta la giornata negativa con la Grecia e chiude con 14 punti anche se con 0/5 dall’arco. La panchina dell’Italia ha contribuito molto, con un importante impatto anche per Pippo Ricci (8 punti) e Darius Thompson (+22 per l’Italia con lui in campo). Alla Georgia non sono bastati i 22 punti di Goga Bitadze, mentre Toko Shengelia, espulso nel finale, chiude addirittura con 0 punti e 0/8 dal campo.

Sanadze apre il match con un gioco da tre punti, ma risponde subito dall’arco Spagnolo. Quella del play azzurro, però, sarà anche l’unica tripla per l’Italia fino ad un minuto dal termine del quarto. Per fortuna della squadra di Pozzecco anche la Georgia non segna davvero mai. L’Italia muove il punteggio soprattutto grazie ai liberi e poi finalmente arriva una tripla di Niang che dà anche il +10. L’ultima firma è di Mamukelashvili per il 18-10 azzurro al termine di un primo quarto da 2/11 per l’Italia e 0/8 per la Georgia dall’arco.

Diouf è un fattore nelle prime due azioni, ma dal 22-12 si apre un parziale di 8-0 per la Georgia, che sfrutta alcune disattenzioni difensive imperdonabili dell’Italia. Pajola prova a scuotere l’attacco azzurro, ma quattro punti consecutivi di Baldwin permettono alla Georgia di portarsi avanti (27-28). L’Italia è in totale sbandamento e trova due canestri provvidenziali con Fontecchio. All’intervallo il tabellone segna 32-32, a rappresentare le enormi difficoltà dei due attacchi.

Dopo una tripla di Melli si apre un parziale di 7-0 per i georgiani con Bitadze che firma il 41-37. Nel momento di maggior difficoltà l’Italia si aggrappa al suo capitano e Melli suona la carica con un’altra tripla. Fontecchio riesce ad arrivare due volte al ferro e poi si sblocca anche Thompson con quattro punti, che valgono un break di 11-0 per gli azzurri (48-41). Mamukelashvili e Sanadze riportano sotto la Georgia, ma una tripla di Ricci chiude i conti nel terzo quarto, con l’Italia avanti 53-47.

Ottimo avvio di ultimo quarto per gli azzurri. Circolazione di palla perfetta e tripla di Spissu e poi Niang completa il gioco da tre punti che vale il +12 (59-47). La difesa azzurra, soprattutto Diouf, alza il muro e Niang può volare a schiacciare il +16 nel tripudio della panchina azzurra. Uno scatenato Niang trova anche la tripla dall’angolo per un’Italia scatenata nei primi quattro minuti. La Georgia sbanda, ma Bitadze e Burjanadze provano a ridarle un po’ di vita. La tripla di Pippo Ricci, però, torna a dare il +15 all’Italia a quattro minuti dal termine (70-55). Shengelia perde completamente la testa e viene anche espulso dopo una serie di proteste veementi contro la terna arbitrale. L’Italia amministra e chiude 78-62, festeggiando la prima vittoria agli Europei.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – GEORGIA 78-62 (18-10, 14-22, 21-15, 25-15)

ITALIA: Gallinari, Melli 8, Fontecchio 14, Thompson 6, Ricci 8, Spagnolo 5, Procida, Niang 15, Spissu 3, Diouf 13, Akele, Pajola 6

GEORGIA: Andronikashvili 3, Mamukelashvili 13, Jintcharadze, Burjanadze 7, Shermadini, Sanadze 8, Korsantia, Phevadze, Shengelia, Bitadze 22, Baldwin 9, Ochkhikidze