A che ora i Mondiali di canoa velocità 2025 oggi: orari 21 agosto, programma, streaming, italiani in gara
Oggi, giovedì 21 agosto, proseguiranno all’Idroscalo di Milano le gare dei Mondiali 2025 di canoa velocità e paracanoa: seconda giornata dedicata nella sessione mattutina interamente alle batterie ed in quella pomeridiana alle prime semifinali ed alle ultime batterie della paracanoa.
L’Italia sarà in gara con sedici equipaggi, dei quali sei in acqua al mattino e dieci previsti al via nel pomeriggio. La diretta tv della seconda giornata di gare sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play.
CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025
Giovedì 21 agosto
Sessione mattutina
09:00 C1 200 femminile, batteria 1 – Olympia Della Giustina
09:25 K1 200 femminile, batteria 2 – Lucrezia Zironi
09:45 K1 500 maschile, batteria 1 – Giacomo Cinti
10:27 C2 500 maschile, batteria 2 – Carlo Tacchini, Gabriele Casadei
10:45 K2 500 femminile, batteria 2 – Irene Bellan, Meshua Marigo
11:03 K2 500 maschile, batteria 1 – Samuele Burgo, Tommaso Freschi
Sessione pomeridiana
13:36 C1 500 maschile, semifinale 2 – Mattia Alfonsi
14:18 K4 500 maschile, semifinale 2 – Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Giovanni Francesco Penato, Nicolò Volo
14:35 K1 1000 femminile, semifinale 2 – Giada Rossetti
14:45 C1 200 maschile, semifinale 1 – Mattia Alfonsi
15:05 K1 200 maschile, semifinale 2 – Andrea Domenico Di Liberto
15:20 VL2 200 femminile, batteria 2 – Veronica Biglia
15:30 VL3 200 femminile, batteria 2 – Zakaria Abakar Nouracham
15:40 KL2 200 maschile, batteria 1 – Giuseppe Cotticelli
15:45 KL2 200 maschile, batteria 2 – Christian Volpi
15:55 KL3 200 maschile, batteria 1 – Cristian Piazza
PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play.