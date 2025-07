WTA Amburgo 2025, avanzano in semifinale Yastremska e Boisson. Fuori Alexandrova

È tempo di definire il quadro delle semifinaliste. Il torneo WTA di Amburgo propone i match dei quarti di finale. Continuano la propria corsa l’ucraina Dayana Yastremska e la francese Lois Boisson. Esce invece, contro pronostico, la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 1.

Dayana Yastremska deve lottare per due ore e ventidue minuti prima di ottenere la qualificazione. La testa di serie numero due del seeding tedesco regola 7-6(1) 3-6 6-2 l’ungherese Dalma Galfi. La sfida si decide nel terzo parziale quando, dopo i due break iniziali, la giocatrice ucraina strappa il servizio all’avversaria per il 3-1, difende i propri turni di battuta e chiude i conti con il break del 6-2.

Firma la grande sorpresa di giornata Anna Bondar. La giocatrice ungherese, testa di serie numero sette, esce vincitrice dall’estenuante battaglia con la russa Ekaterina Alexandrova. Bondar elimina 6-7(19 6-3 7-6(4), in due ore e cinquantadue minuti, la prima favorita del seeding tedesco. In chiusura di programma la francese Lois Boisson, testa di serie numero 5, supera 6-3 6-3, in un’ora e otto minuti, la bulgara Viktoriya Tomova.

Nel primo incontro di giornata Kaja Juvan riesce a prevalere al termine di un’autentica maratona e continua così la sua favola. La giocatrice slovena, numero 207 del ranking, doma 6-4 6-7(5) 6-4, in due ore e quarantadue minuti, la giocatrice spagnola Leyre Romero Gormaz.