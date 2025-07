A che ora Darderi-Cerundolo, ATP Bastad 2025: programma, tv, streaming

Luciano Darderi affronterà Francisco Cerundolo nella semifinale del torneo ATP 250 di Bastad. Il tennista italiano si è fatta strada sulla terra rossa svedese e ora è atteso da un incontro particolarmente complicato, visto che dall’altra parte della rete ci sarà la testa di serie numero 1 del tabellone e grande favorito della vigilia. Il nostro portacolori cercherà il colpaccio contro il quotato argentino per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo, dove incrocerebbe il vincente della sfida tra l’argentino Carabelli e l’olandese De Jong.

Il 23enne, numero 55 del ranking ATP, incrocerà il 26enne, numero 20 del mondo. I due giocatori si sono fronteggiati in tre occasioni nel corso delle rispettive carriere: l’azzurro prevalse lo scorso anno agli ottavi di finale di Houston, mentre in questa stagione il sudamericano ha dettato legge ai sedicesimi di Buenos Aires e agli ottavi di Rio de Janeiro. L’appuntamento è per sabato 19 luglio: sarà il secondo match a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, preceduto dall’altra semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Cerundolo, semifinale del torneo ATP 250 di Bastad. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DARDERI-CERUNDOLO, SEMIFINALE ATP 250 BASTAD

Sabato 19 luglio

Secondo match dalle ore 13.00 Luciano Darderi vs Francisco Cerundolo – Diretta streaming su Sky Sport Mix

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà Carabelli-De Jong. Al termine toccherà a Darderi.

PROGRAMMA DARDERI-CERUNDOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.