Lucia Bronzetti si complica la vita, ma la spunta contro Chloe Paquet in Hopman Cup: Italia-Francia 1-0

Lucia Bronzetti si è tanto complicata la vita, ma alla fine ha portato a casa il primo punto per l’Italia contro la Francia, nella seconda sfida del Gruppo B della Hopman Cup 2025, prestigioso torneo internazionale a squadre miste di tennis che per la prima volta si disputa nel nostro Paese alla Fiera del Levante di Bari.

La romagnola (n.64 del ranking) si è imposta contro Chloe Paquet (n.156 WTA) col punteggio di 6-4 6-7 (5) 10-8 in 2 ore e 17 minuti di gioco, mancando due match-point nel nono game e non sfruttando la condizione di vantaggio nel tie-break del secondo parziale (5-2). Il match tie-break, però, ha sorriso alla giocatrice italiana. Spetterà ora a Flavio Cobolli completare l’opera contro Richard Gasquet, per qualificare all’atto conclusivo la formazione nostrana. In caso contrario sarà decisivo il doppio misto.

Nel primo set il via della romagnola non è dei migliori: tanti errori in manovra e sotto di un break (0-2). Lucia, però, reagisce prontamente, infilando una serie di quattro giochi a zero e, nei fatti, cambiando l’inerzia della frazione. Gestendo in maniera autorevole i propri turni alla battuta, l’azzurra archivia la pratica sul 6-4.

Nel secondo set Bronzetti sfrutta bene l’opportunità nel quinto game, creando lo strappo che si potrebbe pensare decisivo. La nostra portacolori, avanti 5-3, in risposta ha due opportunità per chiudere, ma le manca per un po’ di braccino. Incertezze che costano caro, dal momento che il turno al servizio successivo non è gestito in maniera esemplare e l’inatteso contro-break si concretizza. Si va al tie-break e anche qui Lucia vanifica un buon vantaggio di 5-2, spegnendosi sul più bello e perdendo il parziale 7-5.

Nel terzo set il match tie-break decide la partita e si assiste a un’altalena di emozioni. Tanti errori da una parte e dall’altra e, in qualche maniera, Bronzetti trova lo spunto per chiudere sul 10-8 e regalare il punto alla squadra italiana. Dando uno sguardo alle statistiche, la tennista tricolore ha fatto la differenza nei punti conquistati con la seconda di servizio (59% rispetto al 50%), mentre in negativo va segnalata la percentuale di prime in campo, appena il 49%, rispetto al 68% della rivale.