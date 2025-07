Tre italiani nella top-20 del ranking ATP! Sinner solido, Musetti attende, Cobolli può scalare

Lunedì 14 luglio ci saranno tre italiani nella top-20 del ranking ATP. La certezza è arrivata dopo la conclusione degli ottavi di finale di Wimbledon e si tratta di un traguardo di enorme prestigio per il Bel Paese. Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo: al momento vanta virtualmente 10.430 punti, ma il bottino potrebbe aumentare in base al cammino di cui sarà protagonista a Wimbledon (10.830 con la semifinale, 11.330 con l’atto conclusivo, 12.030 alzando al cielo il trofeo).

Lorenzo Musetti occupa virtualmente la settima posizione con 3.350 punti, ma potrebbe subire tre sorpassi in base a come si evolverà il terzo Slam della stagione: lo statunitense Ben Shelton (dovrebbe battere Sinner ai quarti), il russo Karen Khachanov (dovrebbe raggiungere la finale, regolando lo statunitense Taylor Fritz ai quarti e poi il vincente di Alcaraz-Norrie) e Flavio Cobolli (dovrebbe vincere il torneo) potrebbero sopravanzarlo.

Sinner primo e Musetti tra la settima e la decima posizione, poi ci sarà anche Flavio Cobolli in top-20. Il romano è virtualmente 19mo con 2.385 punti alla vigilia della sfida con Djokovic e soltanto Norrie potrebbe superarlo vincendo il torneo. Se Cobolli dovesse qualificarsi in semifinale sarebbe virtualmente 14mo con 2.785 punti (ma Khachanov potrebbe stargli davanti in caso di successo su Fritz), con la finale volerebbe a 3.285 e sarebbe virtualmente decimo (o undicesimo in caso di finale con Khachanov), mentre alzando al cielo il trofeo sarebbe o sesto o settimo (se Shelton dovesse battere Sinner) con 3.985 punti.