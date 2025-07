Jannik Sinner ha svolto la risonanza. Il mistero dell’allenamento prenotato e poi cancellato

AGGIORNAMENTO ORE 17.15

L’allenamento di Jannik Sinner è stato cancellato. Dallo staff dell’azzurro potrebbero non arrivare notizie, almeno quest’oggi, sull’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto il tennista italiano.

AGGIORNAMENTO ORE 14.10. Sky riporta che Sinner ha prenotato un campo ad Aorangi Park per allenarsi alle ore 17.00 italiane, in modo da testare le condizioni del gomito destro dopo la risonanza di stamattina.

Jannik Sinner si è sottoposto a una risonanza magnetica nel corso della mattinata odierna per valutare le condizioni del gomito destro dopo la caduta in cui è incappato ieri sera nel corso della partita contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Sky riporta che attorno alle ore 11.00 italiane il numero 1 del mondo è stato controllato dagli esperti e che ora si attende l’esito, il quale dovrebbe arrivare nel corso del pomeriggio.

Il fuoriclasse altoatesino era in grande difficolta contro l’avversario, che infatti aveva vinto i primi due set e si è poi infortunato a un pettorale abbandonando il campo. Il nostro portacolori ha vinto l’incontro per ritiro del rivale e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese, ma ora c’è un po’ di ansia per questo problema fisico. L’auspicio è che non sia nulla di grave e che possa scendere in campo mercoledì 9 luglio per disputare il quarto di finale contro lo statunitense Ben Shelton.

Per il momento Jannik Sinner non ha ancora prenotato i campi di allenamento per la giornata odierna e per delle evoluzioni bisognerà inevitabilmente attendere le prossime ore. Oggi sono previsti i primi due quarti di finale: lo spagnolo Carlos Alcaraz incrocerà il padrone di casa Cameron Norrie, mentre lo statunitense Taylor Fritz se la dovrà vedere con il russo Karen Khachanov. L’altra parte del tabellone giocherà domani: oltre a Sinner è prevista la sfida tra Flavio Cobolli e il serbo Novak Djokovic.