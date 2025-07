Tour de France femminile 2025, Elisa Longo Borghini costretta ad abbandonare la corsa

Al via della terza tappa del Tour de France femminile 2025 di ciclismo su strada non sarà al via la campionessa italiana e recente vincitrice del Giro d’Italia, Elisa Longo Borghini: l’azzurra ha stretto i denti per le prime due frazioni, ma poi ha dovuto alzare bandiera bianca.

La sua squadra, infatti, la UAE Team ADQ, ha comunicato attraverso un post su X che l’azzurra è stata colpita da un’infezione gastrointestinale, e le sue condizioni, dopo le prime due tappe sono peggiorate, costringendo l’azzurra al ritiro.

La decisione di non ripartire quest’oggi, infatti, è stata presa da Elisa Longo Borghini di comune accordo insieme al team. Ora l’azzurra dovrà rivedere il proprio calendario per preparare al meglio i prossimi appuntamenti stagionali.

Unfortunately, @ElisaLongoB will not start Stage 3 of @LeTourFemmes due to a gastrointestinal infection.

After fighting through the first 2 stages, her condition worsened and, together with the team, she made the tough decision to withdraw

@GettySport #TDFF2025 #UAETeamADQ pic.twitter.com/7o1eJnICfR

— UAETeam_ADQ (@UAETeamADQ) July 28, 2025